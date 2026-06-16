Meta regalará más de 130.000 gafas Ray-Ban Meta en una de sus mayores iniciativas de IA

Las gafas inteligentes suelen promocionarse como el próximo gran dispositivo tecnológico. Pero para miles de personas en Estados Unidos podrían convertirse en algo mucho más importante: una herramienta para recuperar parte de su independencia.

Meta anunció que entregará gratuitamente las Ray-Ban Meta a los veteranos estadounidenses que hayan perdido la visión. La iniciativa podría beneficiar a más de 130.000 personas que son legalmente ciegas en el país.

La historia detrás del proyecto comenzó con Don Overton, un veterano que perdió la vista durante la Guerra del Golfo. Al probar las gafas descubrió que podían ayudarle a realizar actividades que antes dependían de la ayuda de otras personas.

De gadget tecnológico a herramienta de apoyo

Aunque las Ray-Ban Meta fueron diseñadas originalmente para tomar fotografías, grabar videos y acceder a funciones de inteligencia artificial, algunos usuarios comenzaron a utilizarlas para algo diferente.

Gracias a las cámaras incorporadas y a los comandos de voz, las gafas pueden describir lo que hay alrededor, leer documentos impresos e identificar objetos. En la práctica, funcionan como un asistente que interpreta el entorno y responde preguntas en tiempo real.

Para una persona con discapacidad visual, acciones tan simples como encontrar un producto, leer una carta o identificar un objeto pueden resultar más sencillas con este tipo de herramientas.

Ray-Ban Meta y la accesibilidad

Uno de los aspectos más llamativos del programa es que no se limitará a entregar los dispositivos. Los beneficiarios también recibirán capacitación para aprender a utilizar las funciones de inteligencia artificial en situaciones cotidianas.

Las formaciones incluirán sesiones virtuales, eventos presenciales y materiales diseñados específicamente para personas con baja visión o ceguera.

La iniciativa cuenta además con el apoyo de organizaciones dedicadas a la atención de veteranos y personas con discapacidad visual.

Cuando la IA resuelve problemas reales

La conversación sobre inteligencia artificial suele girar alrededor de chatbots, generación de imágenes o automatización. Sin embargo, proyectos como este muestran otro lado de la tecnología.

Más allá de las promesas sobre el futuro, la IA también puede servir para resolver problemas concretos en la vida diaria. En este caso, ayudar a alguien a orientarse mejor, leer un documento o realizar tareas que antes requerían asistencia.

Y quizá ahí esté una de las aplicaciones más interesantes de esta tecnología: no impresionar con funciones llamativas, sino hacer que actividades cotidianas vuelvan a estar al alcance de quienes las habían perdido.