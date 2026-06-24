Oppo Reno 15A llega con batería de 7000 mAh y carga rápida de 80 W

Oppo amplió discretamente su familia de teléfonos Reno con el lanzamiento del Oppo Reno 15A en Japón. Aunque se presenta como un nuevo integrante de la serie, en realidad comparte prácticamente todas sus características con el Oppo Reno 15F, un modelo que ya está disponible en otros mercados.

La apuesta de este dispositivo se centra en un aspecto que cada vez gana más importancia para los usuarios: la autonomía. Con una batería de 7.000 mAh, el nuevo móvil de la marca china se ubica entre los equipos de gama media con mayor capacidad energética de su categoría.

Además de la batería, el equipo incorpora una pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de hasta 1.400 nits, una combinación que promete una experiencia fluida tanto en interiores como bajo la luz directa del sol.

El panel también integra el lector de huellas dactilares y está protegido por cristal AGC Dragontrail STAR D+, pensado para ofrecer una mayor resistencia frente a golpes y rayones cotidianos.

Una batería que marca la diferencia

Si hay una característica que destaca en el Oppo Reno 15A es su capacidad de energía. Los 7.000 mAh superan ampliamente la capacidad habitual de muchos teléfonos de gama media, que suelen moverse entre los 5.000 y 6.000 mAh.

A esto se suma la compatibilidad con carga rápida de 80 W, que reduce considerablemente los tiempos de espera al momento de recargar el dispositivo. También ofrece soporte para carga PPS de 55 W.

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En su interior trabaja un procesador Snapdragon 6 Gen 1 acompañado por memoria RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 3.1. Aunque no se trata del chip más reciente de Qualcomm, sí ofrece un rendimiento suficiente para tareas diarias, redes sociales, navegación, reproducción multimedia y juegos de exigencia moderada.

El dispositivo también mantiene características cada vez menos comunes en algunos teléfonos actuales, como la ranura para tarjetas microSD para ampliar el almacenamiento.

Cámara de 50 MP y resistencia avanzada

En el apartado fotográfico, Oppo apuesta por una configuración encabezada por una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS). La acompañan un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles.

Para las videollamadas y selfies, el fabricante incorpora una cámara frontal de 50 megapíxeles, una resolución poco habitual en este segmento de precio.

Otro de los elementos llamativos es su nivel de protección. El Reno 15A cuenta con certificaciones IP66, IP68 e IP69, lo que le permite ofrecer una resistencia avanzada frente al polvo y al agua.

El teléfono llega con Android 16 bajo la capa de personalización ColorOS 16 y suma conectividad NFC para pagos móviles, Bluetooth 5.1, puerto USB-C con salida de audio y WiFi de doble banda.

Por ahora, el Oppo Reno 15A será exclusivo del mercado japonés. Estará disponible en colores rosa, azul marino y azul aurora. Su precio parte de unos 400 dólares para la versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, mientras que la variante de 12 GB y 256 GB alcanza aproximadamente los 480 dólares.

Más allá del cambio de nombre, todo apunta a que se trata del mismo hardware del Oppo Reno 15F. La estrategia permite a la compañía adaptar su catálogo a distintos mercados sin desarrollar un dispositivo completamente nuevo, mientras los usuarios reciben un teléfono que destaca por su autonomía, pantalla fluida y resistencia superior a la media.