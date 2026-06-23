¿Un smartphone con 15.000 mAh? La verdad detrás del Honor Power 3 filtrado

Las imágenes de un supuesto Honor Power 3 con una batería de 15.000 mAh y un procesador Snapdragon 8 Gen 5 comenzaron a circular en redes sociales y plataformas chinas durante las últimas semanas. La promesa parece impresionante: un teléfono capaz de durar varios días sin pasar por el cargador. Sin embargo, la realidad detrás de esta filtración es mucho más compleja.

Hasta el momento, Honor no ha anunciado oficialmente un dispositivo llamado Honor Power 3 con estas especificaciones. De hecho, los reportes más confiables publicados por medios especializados y filtradores conocidos apuntan a cifras muy diferentes.

Las imágenes virales muestran un equipo con la marca Honor y textos en chino que mencionan una batería de 15.000 mAh junto con un procesador Snapdragon 8 Gen 5. No obstante, la información disponible no permite confirmar que ese producto exista como modelo comercial o que esas características sean reales.

Lo que realmente dicen las filtraciones del Honor Power 3

Las filtraciones más recientes señalan que Honor estaría desarrollando un nuevo integrante de la familia Power, una línea enfocada principalmente en la autonomía. Según estos reportes, el supuesto Honor Power 3 incorporaría una batería de entre 11.000 y 12.000 mAh, una cifra igualmente enorme para los estándares actuales.

También se habla de una pantalla de aproximadamente 6,8 pulgadas con resolución 1.5K y de un procesador MediaTek Dimensity 8600 fabricado en 3 nanómetros. Esto contradice directamente las imágenes que mencionan un Snapdragon 8 Gen 5.

Otro dato importante es que el dispositivo todavía estaría en fase de desarrollo. Por esa razón, incluso las especificaciones filtradas podrían cambiar antes de un eventual lanzamiento.

¿Para quién sería un teléfono con más de 10.000 mAh?

Si Honor logra llevar al mercado un smartphone con una batería cercana a los 12.000 mAh, estaría apuntando a usuarios que priorizan la duración por encima de otros aspectos.

Este tipo de equipos resulta atractivo para quienes pasan largas jornadas lejos de una toma eléctrica, viajan con frecuencia, juegan durante varias horas o utilizan aplicaciones de navegación y trabajo de forma intensiva.

La industria móvil también está explorando nuevas baterías de silicio-carbono, una tecnología que permite aumentar significativamente la capacidad sin multiplicar el grosor del dispositivo. Gracias a estos avances, varios fabricantes chinos ya han superado los 7.000 y 8.000 mAh en algunos modelos recientes.

Por ahora, la imagen viral del Honor Power 3 con 15.000 mAh debe tomarse con cautela. No existe confirmación oficial de Honor y las filtraciones más creíbles hablan de una batería menor y de un procesador diferente. Lo que sí parece cierto es que la carrera por fabricar teléfonos con autonomías cada vez más largas sigue acelerándose, y Honor quiere ocupar un lugar destacado en esa competencia.