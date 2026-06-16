REDMI K90 Ultra: batería de más de 8.000 mAh y ventilación activa por aire

Una reciente publicación de Digital Chat Station aporta nuevos detalles sobre el posible REDMI K90 Ultra. El adelanto apunta a un dispositivo enfocado en rendimiento y autonomía, además de incorporar elementos poco habituales dentro de la línea REDMI.

La ventilación activa destaca por ser una tecnología reservada habitualmente para dispositivos orientados al rendimiento. Mientras la mayoría de smartphones recurre a cámaras de vapor y otros mecanismos pasivos para controlar la temperatura, esta solución incorpora un ventilador interno que complementa la disipación térmica durante sesiones prolongadas de uso intensivo.

REDMI K90 Ultra apostaría por una gran autonomía y mejor control térmico

Entre los datos conocidos figura una batería superior a los 8.000 mAh junto con una plataforma Snapdragon 8E. A ello se suma una solución de refrigeración por aire que, según el adelanto, se ubicaría entre las más avanzadas implementadas por REDMI hasta ahora. También se menciona compatibilidad con carga rápida de 100 W.

Otro aspecto llamativo es la referencia a periféricos comparables a los del modelo Max. Aunque no se han revelado detalles concretos sobre este apartado, la mención sugiere que el dispositivo podría compartir parte de las funciones o accesorios previstos para esa variante dentro de la familia REDMI.

Los datos más recientes muestran una evolución frente a reportes anteriores sobre el REDMI K90 Ultra. Versiones previas apuntaban a una batería de hasta 10.000 mAh y a un procesador MediaTek de la serie 9. La información más reciente menciona una batería superior a los 8.000 mAh y una plataforma Snapdragon, mientras se mantiene el enfoque en autonomía y rendimiento.

Xiaomi no ha anunciado oficialmente el dispositivo ni una fecha para su presentación.

Imagen: REDMI K80 Ultra, modelo de referencia | Xiaomi