Una filtración reciente adelanta la existencia del Redmi K90 Ultra, un smartphone de Xiaomi con un enfoque claro en la autonomía. El dato más relevante es la integración de una batería con capacidad de 10.000 mAh en un chasis que mantendría un perfil delgado, por debajo de los 8,5 milímetros, algo poco habitual en la gama alta.

Esta capacidad supondría una diferencia importante frente al modelo Ultra de la generación anterior, el Redmi K80 Ultra, que integra una batería de 7.410 mAh con carga rápida por cable de 100 W. El salto no estaría solo en la cifra, sino en la ambición de extender de forma notable el tiempo de uso diario sin recurrir al cargador.

En gestión energética, la filtración apunta a carga rápida por cable de 100 W junto con carga inalámbrica, una combinación que no está presente en el K80 Ultra y que permitiría mantener tiempos de recarga razonables pese al aumento de capacidad, mejorando la experiencia práctica para el usuario.

En el apartado de rendimiento, el Redmi K90 Ultra incorporaría un procesador MediaTek Dimensity de la serie 9, aunque el modelo exacto aún no ha sido confirmado. Más que un salto en potencia frente al Dimensity 9400+ del modelo anterior, el enfoque estaría en optimizar la eficiencia energética y el rendimiento sostenido, claves en un dispositivo centrado en autonomía prolongada

La pantalla también seguiría esa línea de equilibrio. Se espera un panel OLED de gran tamaño, con resolución 1.5K y alta tasa de refresco, una configuración similar en planteamiento a la generación anterior, pero optimizada para reducir el consumo sin renunciar a fluidez y calidad de imagen.

Otros elementos mencionados en las filtraciones incluyen mejoras en la refrigeración interna y una estructura más eficiente, necesarias para sostener el rendimiento durante sesiones largas sin comprometer estabilidad ni temperatura, especialmente con una batería de mayor capacidad.

Por ahora, Xiaomi no ha confirmado oficialmente la existencia del Redmi K90 Ultra ni sus especificaciones finales.

En cuanto a disponibilidad, no existen planes oficiales, aunque en generaciones anteriores la serie Redmi K se ha lanzado primero en China, mientras que una eventual llegada a otros mercados suele producirse más adelante bajo otra denominación, especialmente en Europa y América Latina.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT