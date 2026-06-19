HONOR Magic V6 vs Vivo X Fold 6 cuál es el mejor plegable de 2026

Cuando los dos celulares están abiertos sobre una mesa, la diferencia parece mínima. Ambos tienen pantallas gigantes, marcos reducidos y dimensiones muy parecidas. Pero al cerrarlos y sostenerlos en la mano aparece una realidad distinta. Así son los HONOR Magic V6 y Vivo X Fold 6.

El HONOR Magic V6 parece un dispositivo obsesionado con el grosor. El Vivo X Fold 6, en cambio, da la sensación de haber sacrificado algunos milímetros para dejar espacio a un sistema fotográfico mucho más ambicioso.

Las fotografías muestran esa diferencia de inmediato.

Mientras el módulo de cámaras del Vivo domina prácticamente toda la parte superior del equipo, HONOR optó por una solución más discreta. Ninguno de los dos intenta pasar desapercibido, pero el resultado visual es completamente diferente.

El HONOR Magic V6 gana en una categoría que no aparece en las fichas técnicas

Hay algo curioso cuando se comparan plegables.

Las especificaciones suelen concentrarse en procesadores, memoria RAM o cantidad de megapíxeles, pero después de unos minutos de uso aparece un detalle mucho más importante. Qué tan cómodo resulta llevarlo en el bolsillo.

Ahí es donde HONOR tiene una ventaja evidente.

Con apenas 8,75 milímetros de grosor cuando está cerrado y un peso cercano a los 219 gramos, el Magic V6 se acerca más a un teléfono convencional que a un plegable tradicional.

En las imágenes laterales la diferencia se aprecia fácilmente. El equipo de HONOR se ve más delgado y uniforme, mientras que el Vivo transmite una sensación de mayor volumen.

Eso no significa que uno sea mejor que otro.

Significa que cada fabricante tomó decisiones distintas.

HONOR priorizó portabilidad.

Vivo priorizó otros apartados.

Vivo responde con una batería enorme y una cámara de 200 megapíxeles

La hoja técnica ayuda a entender por qué el X Fold 6 es más robusto.

Su batería alcanza los 7.000 mAh, una cifra poco habitual incluso entre teléfonos premium tradicionales. El Magic V6 tampoco se queda corto con 6.660 mAh, pero Vivo logra ir un paso más allá.

La diferencia más llamativa aparece en fotografía.

Vivo integra una cámara principal de 200 megapíxeles acompañada por óptica ZEISS y un teleobjetivo periscópico. El enorme círculo negro que sobresale en la parte trasera prácticamente funciona como una declaración de intenciones.

HONOR responde con una configuración más equilibrada y una fuerte integración de funciones basadas en inteligencia artificial dentro de MagicOS 10.

Los dos pertenecen a la categoría más alta de Android.

Los dos ofrecen pantallas internas cercanas a las ocho pulgadas.

Los dos incorporan procesadores de última generación.

La verdadera diferencia aparece cuando se entiende para quién fue pensado cada uno.

El Magic V6 parece diseñado para quienes quieren un plegable que se sienta lo más parecido posible a un teléfono tradicional.

El Vivo X Fold 6 apunta a quienes están dispuestos a cargar un equipo más llamativo a cambio de una batería enorme y un sistema fotográfico más agresivo.

Después de verlos lado a lado, esa es probablemente la distancia más grande que existe entre ellos.

Imágenes: Honor/Facebook