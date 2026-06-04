Samsung cree que el futuro del entretenimiento ya no depende solamente de tener una pantalla gigante o más resolución. Ahora la apuesta está en que el televisor entienda lo que estás viendo y cambie automáticamente la experiencia sin que tengas que tocar una configuración.

Esa es la idea detrás del nuevo portafolio de televisores y monitores que la compañía presentó en Colombia para 2026. La marca puso la inteligencia artificial en el centro de sus nuevos equipos, con sistemas capaces de analizar contenido en tiempo real para modificar imagen, sonido y fluidez dependiendo de si estás viendo fútbol, jugando videojuegos o viendo una película.

La propuesta llega en un momento en el que los fabricantes buscan diferenciarse más allá del tamaño de la pantalla. Y Samsung quiere que sus TVs funcionen casi como un asistente que interpreta lo que ocurre en pantalla.

Un televisor que reconoce si estás viendo fútbol o gaming

La tecnología detrás de esta apuesta se llama Vision AI. Según Samsung, el sistema analiza el contenido que reproduce el usuario y ajusta automáticamente distintos parámetros para mejorar la experiencia.

Por ejemplo, durante un partido de fútbol el televisor puede aumentar la fluidez de movimientos rápidos, mejorar la visibilidad del balón y modificar el audio para resaltar la narración o el ambiente del estadio.

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La compañía también integró funciones que buscan simplificar la interacción con el televisor. A través de Bixby, los usuarios podrán hacer búsquedas o controlar funciones usando comandos de voz más naturales, mientras que SmartThings convierte la pantalla en un centro de control para dispositivos conectados del hogar.

Otro punto llamativo es que Samsung promete hasta siete años de actualizaciones para Tizen, el sistema operativo de sus Smart TV lanzados desde 2026. En un mercado donde muchos televisores dejan de recibir soporte rápidamente, la compañía quiere darle más vida útil a sus equipos.

OLED, Mini LED y monitores para jugadores exigentes

Más allá de la inteligencia artificial, Samsung también renovó su línea de pantallas con nuevas tecnologías enfocadas en calidad visual y gaming.

Uno de los anuncios más importantes fue la llegada de Micro RGB TV, una tecnología que utiliza iluminación independiente para cada color primario con el objetivo de lograr imágenes más precisas y mayor nivel de detalle.

La línea Mini LED, por su parte, está pensada especialmente para deportes y contenido de movimiento rápido. Allí aparecen herramientas como Motion Xcelerator, diseñada para mantener fluidez en escenas veloces.

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En gaming, Samsung reforzó su portafolio con los nuevos Odyssey G7 y G8. El modelo G8 incorpora panel OLED y tasas de refresco de hasta 240 Hz, mientras el G7 apuesta por resolución UHD y tiempos de respuesta orientados a juegos competitivos.

Samsung también mantuvo espacio para productos Lifestyle como The Frame, el televisor que busca mezclarse con la decoración del hogar simulando una obra de arte cuando no está en uso.

La presentación deja ver hacia dónde apunta el mercado de televisores: pantallas que ya no solo muestran contenido, sino que aprenden cómo lo consumes y modifican automáticamente la experiencia para intentar hacerla más personalizada.