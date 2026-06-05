Mientras millones de personas vuelven a organizar horarios alrededor de los partidos del Mundial 2026, Netflix quiere quedarse con parte de la conversación cuando el árbitro pita el final. La plataforma reunió películas, documentales y series de fútbol para extender la experiencia más allá de los 90 minutos y convertir la pasión deportiva en horas adicionales frente a la pantalla.

La apuesta llega en un momento en el que el consumo deportivo ya no termina con la transmisión en vivo. Los aficionados ahora buscan contexto, historias personales y acceso a lo que ocurre fuera de las canchas. Ahí entran los documentales deportivos, un formato que se ha convertido en una de las piezas más fuertes del streaming.

Netflix decidió construir esta colección mezclando historias colombianas, figuras latinoamericanas y relatos internacionales que atraviesan generaciones, rivalidades y momentos históricos.

Las producciones colombianas y latinoamericanas toman protagonismo

Para el público colombiano, una de las apuestas más visibles es James: la historia del legendario número 10 de la Selección Colombia, una docuserie que explora la carrera del volante desde sus años de éxito internacional hasta los retos más recientes de su trayectoria.

A esta producción se suma Higuita: El camino del Escorpión, documental que reconstruye la carrera de René Higuita, incluyendo sus momentos más recordados y las polémicas que rodearon su figura pública.

La selección latinoamericana también incorpora historias recientes y nombres icónicos. Está Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, centrada en el arquero argentino, además del documental sobre Diego Maradona y la serie dedicada a Ronaldinho.

Netflix también incorpora producciones ligadas a hitos históricos del deporte regional, como Brasil 70: La saga del tricampeonato y la película México 86, disponible desde este 5 de junio.

Mundial 2026: historias nuevas para una audiencia que quiere más fútbol

Parte del catálogo se conecta directamente con la conversación del Mundial actual. Entre los estrenos aparece The Rest is Football, que llegará el 10 de junio con comentarios y análisis diarios sobre la Copa del Mundo.

También se suma Noruega vuelve al ruedo, documental centrado en el regreso de la selección noruega a la cita mundialista después de décadas de ausencia.

Otros títulos exploran capítulos menos conocidos del deporte, como El autobús: La huelga de la selección francesa, mientras producciones como Capitanes del mundo ofrecen acceso a vestidores, entrenamientos y momentos internos de las selecciones.

Para facilitar la navegación, Netflix activará entre el 11 de junio y el 19 de julio una colección especial llamada No todo el fútbol se vive en la cancha, reuniendo producciones relacionadas con este deporte en un solo espacio dentro de la plataforma.

La apuesta muestra cómo el streaming cambió la relación entre aficionados y deporte. Hoy el fútbol no termina cuando acaba el partido: continúa en documentales, historias personales y archivos históricos que permiten revivir triunfos, derrotas y carreras enteras desde otra perspectiva.