Miles de colombianos preparan maletas para viajar a Estados Unidos, México y Canadá durante el gran torneo de fútbol de este año. Pero además de entradas, vuelos y hospedaje, hay otro asunto que gana importancia antes de subir al avión: cómo mantener conexión estable para usar mapas, aplicaciones bancarias, transporte y mensajería sin depender únicamente del WiFi.

Según estimaciones de ANATO, hasta 120.000 colombianos viajarían a estos tres países durante el campeonato. Esa movilización masiva vuelve más relevante el uso del roaming internacional, una alternativa que permite conservar el mismo número móvil mientras se utilizan datos, llamadas y mensajes fuera del país.

Mantener la conectividad durante un viaje deportivo no solo sirve para compartir fotos o seguir resultados. También facilita ubicar estadios, coordinar encuentros, pedir transporte, recibir códigos de autenticación y resolver imprevistos sin perder acceso a servicios digitales.

¿Por qué el roaming gana terreno entre los viajeros?

Tradicionalmente, muchos viajeros optaban por comprar SIM locales o instalar eSIM al llegar. Aunque siguen siendo opciones válidas, estas alternativas pueden requerir configuraciones adicionales, compatibilidad del dispositivo o procesos de activación una vez aterrizas.

El roaming funciona diferente: el celular se conecta a redes aliadas apenas llegas al destino y mantiene tu línea habitual activa. Esto reduce el riesgo de perder acceso a aplicaciones ligadas a tu número colombiano, como banca digital, correos electrónicos o servicios de verificación en dos pasos.

Otro factor que pesa es la seguridad. Al tener acceso continuo a datos móviles, disminuye la necesidad de conectarse constantemente a redes WiFi públicas, una práctica que puede aumentar riesgos de privacidad y seguridad digital.

¿Qué incluyen los paquetes para usar datos y llamadas en Norteamérica?

Entre las opciones disponibles aparece Pasaporte América de Claro, un servicio de roaming que funciona en 19 países del continente, incluidos Estados Unidos, México y Canadá.

El paquete diario tiene precios desde $6.900 para usuarios empresariales y $8.900 para usuarios personales, IVA incluido. Permite utilizar los datos disponibles en el plan nacional y, para líneas con datos ilimitados, existe un tope de hasta 40 GB por ciclo de facturación.

También incluye minutos para llamadas entrantes, llamadas locales y comunicaciones hacia Colombia. Los usuarios empresariales cuentan con hasta 500 minutos por ciclo, mientras que los usuarios personales tienen hasta 400 minutos.

Para viajes más extensos existen paquetes de siete y quince días, diseñados para quienes planean permanecer más tiempo fuera del país.

La activación puede realizarse antes del viaje o estando en el exterior mediante marcación telefónica, WhatsApp, aplicaciones móviles o centros de atención. La recomendación más práctica sigue siendo activarlo antes de despegar, evitando configuraciones de última hora cuando aterrices.

Con miles de aficionados moviéndose entre aeropuertos, estadios y ciudades durante varias semanas, la conectividad dejó de ser un lujo adicional. Hoy hace parte de la logística básica para viajar con menos complicaciones y mantener acceso permanente a herramientas digitales que terminan siendo tan necesarias como el pasaporte.

Imagen: Generada con IA