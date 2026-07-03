Estrenos de Prime Video en julio: todas las series y películas que llegan

Julio llega con una nueva tanda de estrenos en Prime Video que combina series originales, nuevas temporadas, cine y producciones inspiradas en personajes muy conocidos. El catálogo incorpora historias de acción, comedia, drama, animación y biografías para ofrecer opciones a distintos tipos de espectadores.

Entre las novedades aparecen una precuela inspirada en Elle Woods, el regreso de Batman en una nueva temporada animada, una historia basada en Michael Jackson y varias producciones que mezclan suspenso, aventuras y humor. Si estás buscando qué ver este mes, este es el calendario completo de lanzamientos.

Todos los estrenos de Prime Video en julio

1 de julio – Elle (nueva serie)

La primera novedad del mes es Elle, una producción que muestra la vida de Elle Woods antes de los acontecimientos que hicieron famoso al personaje. Ambientada en 1995, la serie sigue su paso por la preparatoria mientras enfrenta amistades complicadas, romances inesperados y los desafíos propios de descubrir quién quiere ser, siempre con el respaldo de su familia.

8 de julio – De Viejo Pueblerino a Gran Maestro Espadachín (nueva temporada)

La historia continúa con Beryl Gardenant, un espadachín que llevaba una vida tranquila en su dojo hasta que su exalumna Allucia, ahora comandante de la Orden Real, cambia por completo su destino. La nueva temporada presenta nuevos aliados, rivales y desafíos que pondrán a prueba sus habilidades.

10 de julio – El Drama (película)

Esta película sigue a una pareja que atraviesa los días previos a su matrimonio. Sin embargo, una revelación inesperada cambia por completo la relación y obliga a ambos a cuestionar todo lo que creían saber sobre su futuro juntos.

15 de julio – Juntas o Muertas (nueva serie)

La trama comienza cuando Debbie descubre que su mejor amiga Judith lleva una doble vida como asesina internacional. Tras un operativo fallido, ambas deben escapar por Europa mientras son perseguidas por autoridades y criminales, poniendo su amistad al límite.

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17 de julio – El Guardián: Último Refugio (película)

La historia se desarrolla en una isla remota de Escocia, donde un recluso rescata a una niña del mar. Ese acto desencadena una persecución que lo obliga a enfrentarse a su pasado mientras intenta descubrir quién lo persigue y mantener a salvo a la menor.

24 de julio – Michael (película disponible para compra o renta)

La producción recorre la vida de Michael Jackson desde sus primeros años como integrante de los Jackson Five hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia de la música. La película explora su evolución artística y la ambición creativa que marcó su carrera.

31 de julio – Batman: El Enmascarado (nueva temporada)

El mes termina con el regreso de esta serie animada de estilo noir. La historia presenta a un joven Bruce Wayne en sus primeros años como Batman, decidido a combatir el crimen de Gotham mientras enfrenta los desafíos que implica convertirse en el vigilante más temido de la ciudad.

Más contenido para celebrar el Día del Perro

Además de estos estrenos, Prime Video anunció una selección especial de películas y series protagonizadas por perros para conmemorar el Día del Perro. La plataforma reunirá distintas producciones familiares dedicadas a estos personajes, ampliando las opciones disponibles durante julio para quienes buscan contenido para disfrutar en casa.

Con este calendario, Prime Video apuesta por combinar franquicias reconocidas, producciones originales y nuevas temporadas durante todo el mes. La variedad de géneros permite encontrar opciones tanto para quienes prefieren el suspenso y la acción como para los seguidores del drama, la animación o las historias inspiradas en personajes icónicos.