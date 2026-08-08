Disney+ tendrá una opción gratis y busca sumar juegos a su plataforma

Disney+ prepara un cambio que podría modificar la forma en que los usuarios acceden a su plataforma. Disney confirmó que estudia lanzar una modalidad gratuita de streaming, mientras trabaja en incorporar juegos, productos y otras experiencias digitales al servicio.

La compañía presentó sus resultados financieros del tercer trimestre y explicó que Disney+ puede convertirse en uno de los principales puntos de conexión digital con sus usuarios. La estrategia contempla ampliar lo que actualmente ofrece la plataforma más allá del catálogo de películas y series.

La opción gratuita permitiría acceder a Disney+ sin pagar una suscripción, aunque la información disponible no precisa todavía cuáles contenidos formarían parte de este plan ni bajo qué condiciones funcionaría.

La propuesta llega mientras las plataformas de streaming buscan nuevas formas de atraer y mantener audiencias en un mercado cada vez más competitivo. Para Disney, el objetivo pasa por aprovechar el alcance de su servicio para conectar diferentes productos y experiencias dentro de un mismo espacio digital.

Juegos y productos entrarían en la plataforma

Los videojuegos aparecen entre las nuevas posibilidades que Disney contempla para Disney+. La compañía también plantea integrar merchandising y otras experiencias relacionadas con sus franquicias, ampliando el uso que los espectadores pueden darle al servicio.

La idea supone un cambio en la función que tendría la plataforma dentro del ecosistema digital de Disney. En lugar de limitarse a reproducir contenido audiovisual, Disney+ podría convertirse en una puerta de entrada a distintos productos vinculados con sus películas, series y personajes.

Por ahora, Disney no ha detallado cuándo estaría disponible el plan gratuito ni en qué países comenzaría su operación. Tampoco ha revelado las condiciones que tendría esta modalidad frente a las opciones de pago actuales.

La compañía deberá definir esos elementos antes de que los usuarios puedan conocer cómo funcionará la nueva propuesta y qué contenidos estarán disponibles sin suscripción.