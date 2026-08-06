Las películas que estrenará Lifetime en agosto dentro del especial “Rostros del Engaño”

Lifetime estrenará el ciclo “Rostros del Engaño”, una selección de películas de suspenso que exploran cómo las apariencias pueden ocultar secretos, manipulaciones y amenazas dentro de familias, parejas, colegios o grupos de confianza.

La programación comenzará el viernes 7 y se extenderá durante todos los viernes y sábados del mes a las 9:00 p. m. para Colombia. Cada jornada incluirá dos estrenos exclusivos de Lifetime Movies, con relatos inspirados en hechos reales o construidos alrededor de giros psicológicos en los que descubrir la verdad resulta determinante para los protagonistas.

El primer fin de semana abrirá con “La Mujer con mi Rostro”, una película basada en la historia de Anya, quien descubre que tiene una hermana gemela de la que fue separada al nacer. Su búsqueda por conocer el origen de esa separación termina convirtiéndose en una investigación que pone en riesgo su propia vida. Al día siguiente llegará “Lazos que se Rompen”, una producción centrada en una mujer que intenta rescatar a su hermana tras quedar bajo la influencia de una secta liderada por un hombre carismático.

Historias donde la confianza se convierte en el mayor riesgo

Los estrenos continuarán el viernes 14 con “Secreto del Verano Pasado”, un thriller en el que una desaparición revive el recuerdo de un antiguo crimen sin resolver. El sábado 15 será el turno de “Desaparecida en el Colegio”, donde una profesora decide investigar la desaparición de una estudiante después de encontrar indicios que apuntan a que el caso no fue un accidente.

La programación seguirá el viernes 21 con “Una Casa Un Secreto”, sobre una madre soltera que acepta alojamiento a cambio de realizar tareas domésticas y descubre que quienes la reciben esconden intenciones peligrosas. El sábado 22 se emitirá “La Cuñada Perfecta”, protagonizada por una experiodista que, años después de sobrevivir a un asesino serial, vuelve a enfrentarse a señales inquietantes relacionadas con su pasado.

El cierre del especial llegará el último fin de semana de agosto. El viernes 28 se estrenará “Sospecha Mortal”, donde una enfermera comienza a cuestionar si las sospechas de una anciana sobre un posible complot para asesinarla son reales. Finalmente, el sábado 29 será el turno de “Una Familia Perfecta”, una historia inspirada en hechos reales que sigue a una joven niñera que descubre los oscuros secretos ocultos tras la imagen de una familia aparentemente ejemplar.

Además de los estrenos de fin de semana, de lunes a jueves Lifetime complementará el especial con otros thrillers de su catálogo, todos unidos por una misma idea: el peligro puede encontrarse precisamente en quienes inspiran mayor confianza.