Falco: Michel Brown interpreta a un detective que despierta tras 23 años en coma ¿Cuándo se estrena?

Un disparo durante un operativo policial dejó a Alejandro Falco en coma durante 23 años. Cuando despierta, el detective descubre que su hija ya es una mujer adulta, su antigua esposa rehízo su vida y la tecnología transformó la cotidianidad. También tendrá que averiguar quién intentó matarlo y por qué.

Esa es la premisa de Falco, la serie mexicana que llegará a A&E el domingo 26 de julio a las 21:00, hora de Colombia, con Michel Brown como protagonista. La producción combina investigaciones criminales con la historia personal de un hombre que debe reconstruir su vida desde cero después de perder más de dos décadas.

Falco era un policía judicial de la Ciudad de México. En 1994 tenía una familia, una hija recién nacida y el trabajo que había elegido. Su obsesión por investigar el asesinato de un político terminó con un disparo en la cabeza. Al despertar, encuentra un país distinto, nuevas formas de comunicarse y métodos policiales que no conoce.

Aunque sus métodos pertenecen a otra época, el detective vuelve a la fuerza y empieza a involucrarse en nuevos casos. Mientras intenta adaptarse a las pantallas, los celulares y los cambios sociales, continúa buscando las respuestas sobre el atentado que marcó su vida.

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La serie es una adaptación de una franquicia policial internacional que comenzó con el drama alemán Der letzte Bulle. La versión mexicana ganó en 2019 el Emmy Internacional a Mejor Programa Estadounidense de Horario Estelar en Idioma No Inglés. Su producción estuvo a cargo de Dynamo y Spiral International, y la dirección contó con Ernesto Contreras y Julián de Tavira.

El regreso a la televisión será con tres episodios consecutivos cada domingo

A&E emitirá tres capítulos por jornada, una propuesta que permitirá seguir al mismo tiempo los casos policiales y la investigación personal de Falco. El primer domingo se emitirán Despertar, Memorabilia y Máscaras.

En los episodios siguientes, el detective enfrentará investigaciones relacionadas con asesinatos, desapariciones, corrupción y traiciones, mientras intenta reconstruir lo ocurrido el día en que recibió el disparo. La búsqueda de la verdad lo llevará incluso a cuestionar a personas que alguna vez consideró sus aliados más cercanos.

El elenco incluye a Marina de Tavira, Hoze Meléndez, Karina Gidi, Enrique Arreola, Danae Reynaud, Mauricio García Lozano, Manuel Poncelis y Fátima Molina.

La historia continuará durante los domingos 2, 9, 16 y 23 de agosto, con nuevos casos y respuestas sobre el atentado que dejó a Falco fuera de su propia vida durante casi un cuarto de siglo.