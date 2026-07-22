¿Qué ver en Netflix en agosto de 2026? Estos son los estrenos que llegan

Agosto llegará a Netflix Colombia con una programación que reúne el regreso de una de sus grandes producciones latinoamericanas, nuevas temporadas de series juveniles, películas, documentales y contenidos para toda la familia. Entre los títulos más esperados aparece la segunda parte de Cien años de soledad, una producción que retomará la historia de la familia Buendía y las claves alrededor de Melquíades.

La plataforma también prepara estrenos centrados en historias personales, investigaciones sobre grandes compañías, figuras del deporte y producciones basadas en libros. La programación se distribuirá durante todo el mes, con lanzamientos desde el 5 de agosto y novedades previstas hasta los últimos días del periodo.

Los estrenos de Netflix Colombia para agosto

Cien años de soledad: Parte 2 llegará el 5 de agosto. La nueva entrega continuará la adaptación de la obra de Gabriel García Márquez y profundizará en los acontecimientos de Macondo, con especial atención a los misterios relacionados con Melquíades y el destino de la estirpe.

Ese mismo día se estrenará el documental Pollo a lo grande: una conspiración de comida rápida. En la producción, el humorista Mo Gilligan emprende un experimento de 28 días comiendo pollo frito y recorre Estados Unidos y Reino Unido para explorar el impacto del consumo y la industria que responde a esa demanda.

El 6 de agosto será el turno de Mi vida con los chicos Walter: Temporada 3. Jackie y los Walter deberán adaptarse a una nueva normalidad después de una crisis de salud, mientras aparecen nuevos desafíos relacionados con pasatiempos, visitantes inesperados y romances.

Para el 10 de agosto está previsto el estreno de Dr. Seuss: Pez Rojo, Pez Azul: Temporada 3, una serie infantil que sigue las aventuras de Rojo y Azul, dos amigos que exploran distintos lugares y situaciones mientras enfrentan los altibajos de la vida.

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Mourinho llegará el 11 de agosto con un recorrido por la trayectoria de José Mourinho y su consolidación como uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol de clubes.

El 14 de agosto se estrenará Moria, una dramatización sobre la vida de Moria Casán, presentada como un espectáculo marcado por la fama, la controversia y la reinvención.

El calendario continuará el 19 de agosto con dos propuestas diferentes. Quince días cuenta la historia de Felipe, quien esperaba pasar un verano tranquilo con su madre hasta que la llegada de un antiguo amor cambia sus planes. Ese mismo día se estrenará Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing, un documental que examina denuncias sobre políticas de reducción de costos y encubrimientos vinculados con fallos mortales en aeronaves.

Finalmente, el 28 de agosto llegarán Toda la verdad de mis mentiras, basada en una novela de Elísabet Benavent, y Susurran tu nombre, una película sobre un padre que busca a su hijo desaparecido con ayuda de su propio padre, un detective retirado.

Las fechas corresponden a la programación anunciada para Netflix Colombia y pueden estar sujetas a cambios.