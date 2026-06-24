Netflix en julio de 2026: los estrenos que llegan este mes

Netflix ya confirmó los títulos que llegarán a su catálogo durante julio de 2026. El mes estará marcado por el regreso de personajes conocidos, nuevas producciones internacionales y una selección de documentales inspirados en hechos reales que buscan captar la atención de los suscriptores.

Entre las novedades aparecen series de misterio, dramas históricos, comedias, películas originales y una de las apuestas más esperadas del mes: Enola Holmes 3. La plataforma también sumará producciones ambientadas en diferentes épocas y lugares, desde el Lejano Oeste hasta la Costa Azul francesa de los años treinta.

Los estrenos más esperados de Netflix en julio de 2026

Enola Holmes 3 (1 de julio)

La joven detective vuelve con una nueva investigación. Esta vez, Enola viaja a Malta con la intención de comenzar una nueva etapa de su vida, pero la desaparición de su hermano Sherlock la obliga a involucrarse en un caso lleno de riesgos y secretos. La película continúa expandiendo el universo de uno de los personajes más populares de Netflix.

Salcedo, Cuero y Boogaloo (8 de julio)

La producción sigue a Martín Salcedo, un hombre acostumbrado a mantener el control de las situaciones. Sin embargo, la llegada de Verónica Pinilla y una cadena de celebraciones cada vez más intensas terminan llevándolo a una espiral de decisiones peligrosas donde la fiesta y los problemas avanzan al mismo ritmo.

La casa de la pradera (9 de julio)

Netflix presenta una nueva adaptación de la historia de la familia Ingalls. La serie retrata su intento por construir una vida en la frontera estadounidense mientras enfrentan las dificultades de la supervivencia, el aislamiento y los desafíos propios de una comunidad en formación.

Series, películas y documentales para diferentes públicos

Además de los tres títulos destacados, julio traerá nuevas propuestas para quienes disfrutan las historias basadas en hechos reales y los relatos de suspenso.

Los peores vecinos del mundo (1 de julio) explora conflictos vecinales que terminaron en situaciones extremas. La serie documental reconstruye casos reales marcados por fraudes, disputas y actos de violencia.

Verano del 36 (1 de julio) traslada a los espectadores a Niza, Francia. Allí, cuatro mujeres con vidas completamente distintas quedan relacionadas con el asesinato de un influyente fiscal en un exclusivo hotel.

Susana y Elvira: sin plan B (12 de julio) presenta la historia de dos antiguas amigas que deben colaborar nuevamente para organizar una boda de gran relevancia social, pese a sus diferencias personales.

72 horas (24 de julio) apuesta por la comedia. Un ejecutivo publicitario termina involucrado accidentalmente en una despedida de soltero organizada por personas mucho más jóvenes que él, desencadenando una serie de situaciones inesperadas.

Los creyentes (24 de julio) mezcla drama y misterio. Tras la muerte de su madre, Ruth vuelve a su pueblo natal y comienza a cuestionar las circunstancias que rodean a su familia.

El hombre vapor (29 de julio) combina investigación criminal y elementos de ciencia ficción. La historia arranca con una muerte transmitida en vivo y un sospechoso capaz de transformarse en gas, mientras un detective intenta descubrir qué hay detrás de un proyecto secreto.

En documentales, sobresale Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo (10 de julio), una producción que revisa el secuestro y asesinato del político español en 1997 y el impacto social que tuvo en la lucha contra ETA.

Con esta programación, Netflix apuesta por una mezcla de franquicias reconocidas, historias originales y producciones documentales que renovarán el catálogo durante todo julio de 2026.