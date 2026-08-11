Ester Expósito protagoniza ‘Enfrentados: Marfil’: ¿de qué trata?

Un secuestro cambia por completo la vida de una joven acostumbrada a tenerlo todo. A partir de ese momento, cada persona a su alrededor puede representar una amenaza. Esa es la situación en la que queda Marfil Cortés, el personaje que interpreta Ester Expósito en ‘Enfrentados: Marfil’, la nueva película de Prime Video que llegará a la plataforma el 9 de septiembre de 2026.p>



La producción adapta la primera novela de la bilogía escrita por Mercedes Ron y lleva a la pantalla una historia en la que el romance queda atravesado por la vigilancia, los secretos y el peligro.

Marfil es hija de un poderoso empresario español y vive en Nueva York cuando es secuestrada. Lo que desconcierta a su entorno es que termina siendo liberada sin que exista una explicación aparente sobre lo ocurrido.

Su padre decide entonces aumentar su seguridad y contrata a Sebastián Moore, interpretado por Hugo Diego García, para convertirse en su guardaespaldas.

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La decisión obliga a los dos personajes a permanecer juntos durante buena parte de la historia. El problema es que sus personalidades chocan desde el comienzo. Marfil no está dispuesta a renunciar fácilmente a su independencia, mientras Sebastián mantiene una actitud distante y difícil de descifrar.

Esa convivencia cambia la relación entre ambos. La atracción aparece mientras las amenazas alrededor de Marfil aumentan y la historia se desplaza hacia un terreno en el que descubrir quién dice la verdad puede ser tan importante como escapar del peligro.

El romance queda atrapado entre amenazas y secretos

El tráiler presentado por Prime Video muestra precisamente esa mezcla de romance y tensión que marca la historia. Después de regresar a España, Marfil tendrá que enfrentarse a nuevas situaciones mientras intenta entender qué hay detrás de los acontecimientos que comenzaron con su secuestro.

El reparto suma a Eric Masip como Iván, Pablo Molinero como Alejandro, Zoe Bonafonte como Gabriela, Lluís Homar como Logan y Joaquín Ferreira como Ray.

La película está dirigida por Óscar Pedraza y cuenta con un guion de Sofía Cuenca. La producción corre por cuenta de Pokeepsie Films, con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores.

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Para Mercedes Ron, esta adaptación supone una nueva llegada de sus historias a Prime Video. La plataforma ya convirtió en producciones audiovisuales otras obras de la autora, entre ellas la trilogía ‘Culpables’ y ‘Dímelo bajito’.

‘Enfrentados: Marfil’ será la primera parte de una adaptación que continuará con ‘Enfrentados: Ébano’. La película estará disponible exclusivamente en Prime Video desde el 9 de septiembre en más de 240 países y territorios.

En Colombia, el acceso a Prime Video forma parte de la membresía de Amazon Prime, cuyo precio es de 24.900 pesos mensuales o 165.600 pesos anuales. Los nuevos usuarios que cumplan las condiciones pueden acceder a una prueba gratuita de 30 días.