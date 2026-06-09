Scooby-Doo con perro real ya tiene fecha en Netflix: así será la nueva serie

Netflix anunció que está produciendo una serie que contará la historia de Scooby-Doo con un perro real. El programa ya se encuentra en producción en Atlanta, Georgia, y se estrenará a nivel mundial en Netflix en 2027.

La plataforma anunció que el elenco está conformado por Mckenna Grace como “Daphne Blake”, Tanner Hagen como “Shaggy Rogers”, Abby Ryder Fortson como “Velma Dinkley”, Maxwell Jenkins como “Fred Jones” y Paul Walter Hauser.

Netflix asegura que la nueva versión será moderna y que el grupo de amigos, junto a Scooby-Doo, tendrá la misión, durante su último verano en el campamento, de resolver un crimen sobrenatural que pudo haber presenciado un cachorro perdido de raza gran danés.

Lo que se ha revelado es que los cuatro amigos, junto a una científica del pueblo, Vilma, y al apuesto chico nuevo, Fred, se propone resolver el inquietante enigma que pronto amenaza con revelar todos sus secretos.

El proyecto está a cargo de la producción ejecutiva de Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman (por Berlanti Productions y su acuerdo general con Warner Bros. Television), André Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson.

Cabe mencionar que la serie se integrará a la lista de producciones de Netflix filmadas en Atlanta, Georgia, entre las que se encuentran Stranger Things, Él y ella y las próximas a estrenarse: ’Tis So Sweet, All the Sinners Bleed, Un mundo diferente, Where There’s Smoke y Dulces magnolias, temporada 5.

Un poco de historia

Scooby-Doo, con 50 años de historia y como ícono de la cultura pop, cuenta con tres películas para cine, más de una docena de series animadas y casi 40 películas animadas. Además, es una de las franquicias más reconocidas e icónicas del mundo del entretenimiento.

En sus inicios, fue concebida como una serie animada de misterio y comedia dirigida al público familiar. La historia giraba en torno a un grupo de jóvenes que, junto a su inseparable perro, recorrían distintos lugares resolviendo casos que parecían sobrenaturales, pero que casi siempre terminaban teniendo una explicación racional. Con esa fórmula de sustos ligeros, humor y aventuras, la franquicia logró conectar con generaciones enteras y convertirse en un clásico de la televisión.