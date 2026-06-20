La lección más poderosa de Toy Story 5 no es sobre juguetes, es sobre la tecnología y la infancia

Invitados por Cine Colombia y Nuestro Bogotá a la función de prensa de Toy Story 5, salimos de la sala con una sensación curiosa. Aunque la película está llena de los personajes que han acompañado a varias generaciones durante casi tres décadas, esta vez Pixar parece menos interesada en contar una historia sobre juguetes y más en reflexionar sobre la infancia en la era digital.

Desde la primera película estrenada en 1995, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y compañía han representado algo más profundo que simples juguetes. Han sido una metáfora de la amistad, la lealtad, el crecimiento y el miedo a quedarse atrás. Sin embargo, en esta nueva entrega dirigida por Andrew Stanton, la pregunta es diferente: ¿qué ocurre cuando los juguetes ya no compiten contra otros juguetes, sino contra las pantallas?

La respuesta llega en forma de Lilypad, una tablet inteligente que entra en la vida de Bonnie y que rápidamente se convierte en el centro de su atención. Para Woody, Buzz y Jessie, el problema no es solamente dejar de ser relevantes. Lo que observan es algo mucho más complejo: una niña que poco a poco deja de jugar, imaginar y compartir tiempo con otros para refugiarse en un dispositivo que promete conexión permanente.

La gran virtud de Toy Story 5 es que evita caer en el discurso fácil de demonizar la tecnología. Pixar entiende que las pantallas forman parte de la vida cotidiana y que sería absurdo plantear un regreso a un mundo sin dispositivos. El mensaje es mucho más inteligente: la tecnología puede ser útil, pero no debería reemplazar aquello que nos hace humanos.

La película muestra cómo Bonnie busca integrarse y relacionarse con otros niños. Paradójicamente, cuando encuentra en la tecnología una puerta de entrada a ese mundo social, termina experimentando el efecto contrario. Está conectada, pero se siente sola. Tiene acceso a más personas que nunca, pero sus relaciones son cada vez más superficiales.

En varios momentos, la historia también aborda la presión social que enfrentan muchos niños. Aparecen las burlas hacia quienes todavía juegan con juguetes físicos o disfrutan actividades consideradas “pasadas de moda”. Es una representación bastante cercana de fenómenos que hoy vemos en colegios y redes sociales, donde no tener el último dispositivo o mantener ciertos gustos puede convertirse en motivo de exclusión.

Pero si hay algo que Pixar defiende con fuerza es la imaginación. Cada vez que Bonnie vuelve a jugar con sus juguetes, la película recuerda que la creatividad sigue siendo una de las herramientas más poderosas de la infancia. No hay algoritmo capaz de sustituir la capacidad de inventar historias, construir mundos y crear aventuras propias.

Quizás por eso Toy Story 5 funciona tan bien. Porque detrás de la nostalgia de volver a ver a Woody, Buzz y Jessie, la película termina haciendo una pregunta incómoda para padres, educadores y para la sociedad en general: ¿estamos enseñando a los niños a usar la tecnología o estamos dejando que la tecnología defina la forma en que crecen?

Más que una película sobre juguetes, Toy Story 5 es una película sobre el valor de las relaciones humanas. Sobre la importancia de los amigos reales, de compartir tiempo con otros, de imaginar y de descubrir que ninguna pantalla, por avanzada que sea, puede reemplazar la experiencia de sentirse verdaderamente acompañado.