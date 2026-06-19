Gobierno lanza Ruta-E, el primer corredor de carga eléctrica de Colombia

El transporte de mercancías en Colombia acaba de entrar en una nueva etapa. El Gobierno Nacional y CALSTART anunciaron Ruta-E, el primer corredor de carga eléctrica del país, una iniciativa que conectará Bogotá con Cartagena a través de cerca de 1.200 kilómetros y que busca acelerar la llegada de camiones de cero emisiones a las carreteras nacionales.

La propuesta no solo destaca por su extensión, una de las mayores de América Latina para este tipo de proyectos, sino por el papel que desempeña la ruta seleccionada dentro de la economía colombiana. El corredor une algunos de los principales centros de producción, distribución y comercio del país con los puertos del Caribe, por donde circula una parte importante de la carga nacional.

La iniciativa fue escogida entre varios corredores logísticos estratégicos debido a su relevancia para el movimiento de mercancías. Según las autoridades, este eje concentra cerca del 22 % de la carga transportada en los corredores estratégicos del país, convirtiéndolo en una ubicación prioritaria para impulsar la electrificación del transporte pesado.

Una ruta pensada para los camiones eléctricos

Uno de los principales retos para expandir los vehículos de carga eléctricos no está en la tecnología de los camiones, sino en la infraestructura que necesitan para operar de manera eficiente.

Por esa razón, el proyecto contempla la identificación y desarrollo de puntos de carga a lo largo del recorrido. El Ministerio de Transporte trabaja con operadores de red, concesiones viales y actores del sector logístico para determinar los lugares más adecuados donde instalar estaciones para vehículos pesados.

El corredor atravesará Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Durante la primera etapa se dará prioridad a dos zonas con alta actividad económica: Bogotá-Cundinamarca y el Nodo Caribe, integrado por Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.

La apuesta llega en un momento en el que Colombia ya figura entre los mercados más activos de la región en materia de movilidad eléctrica. Sin embargo, la presencia de camiones eléctricos todavía es limitada. De acuerdo con cifras citadas por el Gobierno, en enero de 2026 circulaban alrededor de 637 vehículos de carga eléctricos en el país.

La meta: una logística con menos emisiones

La creación de Ruta-E también responde a los compromisos internacionales adquiridos por Colombia para reducir las emisiones del transporte de carga.

La iniciativa está alineada con el Global Memorandum of Understanding (Global MoU) de Drive to Zero, que plantea aumentar progresivamente la participación de vehículos de carga de cero emisiones en los próximos años.

Las metas iniciales son ambiciosas. Durante 2026 se espera que al menos 50 vehículos eléctricos de carga operen dentro del corredor. Más adelante, entre 2030 y 2035, el proyecto aspira a consolidar una flota cercana a los 1.000 camiones eléctricos.

Además de promover la electrificación, Ruta-E busca integrarse con otros proyectos logísticos del país, incluyendo el corredor férreo La Dorada–Chiriguaná–Santa Marta y las oportunidades de transporte asociadas al río Magdalena.

Si las metas se cumplen, el corredor de carga eléctrica en Colombia podría convertirse en el punto de partida para una red más amplia de rutas destinadas al transporte pesado de cero emisiones, con impactos tanto en la competitividad logística como en la reducción de la huella ambiental del sector.