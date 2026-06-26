Los colombianos le temen más a la crisis económica que a la inteligencia artificial

Cada vez que aparece una nueva herramienta de inteligencia artificial vuelve la misma pregunta: ¿terminará reemplazando a los trabajadores? Sin embargo, una encuesta realizada en Colombia muestra que esa no es la mayor preocupación de los ciudadanos. Aunque la IA genera incertidumbre, la economía, el cambio climático y los conflictos internacionales ocupan un lugar mucho más alto entre los temores sobre el futuro.

El resultado llama la atención porque contrasta con el debate que domina buena parte de la conversación mundial. Mientras en distintos países la automatización suele presentarse como una amenaza para millones de empleos, los participantes del estudio imaginan un futuro donde la tecnología transformará la manera de trabajar, pero difícilmente eliminará el papel de las personas.

La encuesta Voces para un Futuro Digno: Colombia hacia 2046, elaborada por el Social Research Center (SRC), encontró que solo el 21 % de los encuestados ubica a la inteligencia artificial entre los principales riesgos para los próximos años. Muy por encima aparecen la crisis económica y la desigualdad, señaladas por el 65 % de los participantes, seguidas por la crisis climática con el 59 % y los conflictos geopolíticos con el 50 %.

La inteligencia artificial preocupa, pero no domina la conversación

El estudio deja ver que la percepción sobre la IA está cambiando. En lugar de pensar en una sustitución masiva de trabajadores, muchos colombianos creen que esta tecnología asumirá las tareas repetitivas mientras las personas seguirán aportando aquello que las máquinas todavía no pueden replicar con facilidad.

De hecho, el 39,5 % considera que la inteligencia artificial realizará las labores rutinarias hacia 2046. Al mismo tiempo, un 36,8 % imagina ambientes laborales más colaborativos y un 35,8 % cree que el trabajo estará apoyado por herramientas tecnológicas. La lectura que deja el estudio es que el futuro no se percibe como una competencia entre humanos y algoritmos, sino como una relación de apoyo entre ambos.

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Esta percepción también ayuda a explicar por qué la IA no aparece como la principal amenaza. Los encuestados parecen asumir que la tecnología hará parte de la vida cotidiana y que el verdadero desafío será aprender a convivir con ella.

El reto estará en las habilidades humanas

Si las tareas repetitivas terminan en manos de sistemas inteligentes, las capacidades que diferenciarán a los trabajadores serán otras. La creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, la empatía, la adaptación al cambio y el trabajo en equipo aparecen como competencias que seguirán siendo indispensables en los próximos años.

La investigación también recuerda que sus resultados corresponden a una muestra de 299 profesionales de diferentes regiones y sectores del país, por lo que no representa estadísticamente a toda la población colombiana. Su objetivo fue identificar tendencias y conocer cómo distintos perfiles imaginan el país de aquí a 2046.

Más allá de responder si la inteligencia artificial quitará empleos, la encuesta deja otra conclusión. Hoy, los colombianos parecen estar más inquietos por la estabilidad económica, el clima y los conflictos globales que por los algoritmos. La IA sigue generando preguntas, pero ya no ocupa el centro de los miedos sobre el futuro.