Terremoto en Colombia: Claro activa 2 GB gratis por 7 días

Claro entregará 2 GB gratis durante siete días a usuarios prepago afectados por el terremoto en Colombia. El beneficio también incluye minutos ilimitados y SMS, y será activado de manera automática para clientes ubicados en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

La medida busca facilitar las comunicaciones de las personas afectadas por el sismo, especialmente en las zonas donde la emergencia ha generado dificultades para mantener el contacto con familiares y acceder a información.

Los usuarios que cumplan con las condiciones no tendrán que hacer ninguna solicitud. El paquete estará disponible durante siete días e incluirá 2 GB de navegación, llamadas ilimitadas y mensajes de texto.

Claro también trabaja para estabilizar su red

Además del beneficio para sus clientes, Claro informó que sus equipos técnicos y de ingeniería trabajan en las zonas afectadas para recuperar y mantener la disponibilidad de la red.

Las labores responden a diferentes dificultades provocadas por la emergencia, entre ellas interrupciones en el suministro de energía, daños en infraestructura y un aumento considerable del tráfico sobre la red. Este último factor puede presentarse cuando las comunidades utilizan con mayor frecuencia llamadas, mensajes y servicios de internet para comunicarse.

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La compañía señaló que sus equipos continuarán trabajando en la estabilización de la infraestructura, mientras mantiene coordinación con las autoridades en los territorios afectados.

La respuesta también contempla la recolección de ayudas para las personas damnificadas. Colaboradores de Claro participan en un acopio de alimentos no perecederos y productos de aseo, iniciativa que se desarrolla en alianza con el Banco de Alimentos y Abaco.

El terremoto afectó principalmente a zonas de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, donde la conectividad se mantiene como una de las necesidades para las comunidades impactadas.

Para los usuarios prepago de Claro que estén en las áreas contempladas, el beneficio de 2 GB, minutos ilimitados y SMS se activará automáticamente por siete días, sin necesidad de realizar un trámite adicional.