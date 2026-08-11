Usuarios WOM tendrán datos y llamadas ilimitadas gratis por 15 días

WOM habilitó datos, minutos y voz gratis para sus usuarios en varias zonas afectadas por el sismo registrado en Colombia. La medida busca mantener la comunicación de los clientes mientras la compañía trabaja en recuperar las intermitencias que se presentan en parte de su red.

Los beneficios aplican para usuarios de Manizales, Armenia, Circasia, Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Buenaventura, Cali, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cerrito, Florida, Palmira y Yumbo.

Los clientes prepago recibirán 2 GB de datos y minutos ilimitados hasta el 12 de agosto. A partir de esa fecha y hasta el 17 de agosto, tendrán otros 2 GB de datos y minutos ilimitados.

Para quienes tienen planes pospago, WOM habilitó datos y voz ilimitados durante 15 días, hasta el 24 de agosto. Además, podrán contar con una ampliación del plazo para pagar sus facturas, según el ciclo correspondiente a cada usuario.

WOM trabaja en recuperar el servicio

La empresa informó que algunos usuarios del Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó han experimentado intermitencias en la conectividad. Las principales afectaciones están relacionadas con cortes en el suministro de energía eléctrica y problemas de transmisión que impactan la infraestructura de red.

Los equipos técnicos trabajan desde el 10 de agosto para restablecer los servicios, en coordinación con los operadores de energía y en comunicación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Gobierno Nacional.

Los beneficios fueron habilitados para facilitar el acceso a internet y las comunicaciones durante la atención de las zonas afectadas. WOM señaló que continuará informando sobre el avance de la recuperación de su red.