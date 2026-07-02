Desde julio trabajarás menos horas: así funciona la nueva jornada laboral en Colombia

La reducción de la jornada laboral en Colombia llega a su último capítulo. Desde el 15 de julio de 2026, la semana máxima de trabajo será de 42 horas, poniendo fin a un proceso que comenzó hace tres años y que cambia la forma en que se organiza la jornada de millones de trabajadores, sin afectar el salario mensual.

La medida hace parte de la Ley 2101 de 2021, que modificó el Código Sustantivo del Trabajo para disminuir gradualmente la jornada semanal. El objetivo fue reducir el tiempo de trabajo sin recortar la remuneración ni las prestaciones sociales, una condición que el Ministerio del Trabajo ha reiterado desde que comenzó la implementación.

El cambio no significa que los empleados recibirán un salario menor por trabajar menos horas. Por el contrario, al mantenerse el mismo ingreso mensual, el valor de cada hora trabajada aumenta, un ajuste que también modifica la liquidación de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos.

¿Qué cambia para los trabajadores desde julio?

La reducción a 42 horas marca el final del cronograma establecido por la ley. La transición comenzó en 2023, cuando la jornada pasó de 48 a 47 horas semanales. En 2024 se redujo a 46 horas, en 2025 a 44 y ahora queda fijada en un máximo de 42 horas.

Esta disposición aplica principalmente a los trabajadores del sector privado vinculados mediante contrato laboral. También cobija a quienes laboran en empresas del Estado cuyas relaciones de trabajo se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo. En cambio, no modifica las jornadas especiales previstas para algunos trabajadores ni las condiciones laborales de los menores de edad con autorización para trabajar.

El Ministerio del Trabajo también ha señalado que los empleadores podían adoptar la reducción antes de las fechas previstas por la ley, siempre respetando los derechos de los trabajadores.

El valor de la hora aumenta, pero el salario sigue siendo el mismo

Uno de los efectos más visibles de la reducción de la jornada laboral está en el cálculo de la hora de trabajo. Como el salario mensual no cambia y el número de horas disminuye, el valor de la hora ordinaria aumenta.

Para quienes reciben el salario mínimo de 2026, la hora ordinaria será de $8.338. Ese ajuste también incrementa las bases utilizadas para calcular las horas extras y los recargos legales.

Desde la entrada en vigor de la nueva jornada, las tarifas de referencia serán las siguientes: hora nocturna $11.256; hora extra diurna $10.423; hora extra nocturna $14.592; recargo dominical o festivo $15.842; recargo nocturno en domingo o festivo $18.761; hora extra diurna en domingo o festivo $17.927 y hora extra nocturna en domingo o festivo $22.096.

Además, continúa vigente la jornada nocturna entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m., periodo durante el cual los trabajadores tienen derecho al recargo correspondiente.

Con la entrada en vigor de las 42 horas semanales, Colombia concluye una de las transformaciones más importantes de su legislación laboral en los últimos años. Para los trabajadores representa más tiempo disponible sin reducción salarial, mientras que para las empresas implica actualizar la distribución de las jornadas y recalcular correctamente el pago de horas extras y recargos conforme a la normativa vigente.