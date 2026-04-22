Nequi permite a venezolanos en Colombia recibir remesas desde más de 180 países: Así funciona

Nequi amplió sus servicios para una de las comunidades migrantes más grandes del país. Desde ahora, los ciudadanos venezolanos en Colombia que usan la aplicación pueden recibir dinero desde el exterior sin trámites adicionales y directamente en su cuenta digital.

La novedad aplica para más de 724.000 usuarios venezolanos que ya están vinculados a la plataforma. El envío de dinero se puede hacer desde más de 180 países, a través de remesas tradicionales o mediante giros a un enlace, una opción que simplifica el proceso para quien envía y quien recibe.

La decisión responde a un uso creciente de la aplicación por parte de esta población. Solo en 2025, el número de usuarios venezolanos en Nequi creció 64,9 %. En paralelo, las transferencias y pagos digitales siguen siendo las funciones más utilizadas dentro de la app.

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En Colombia viven más de 2,8 millones de venezolanos, según datos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Para muchos, las remesas son una fuente de ingreso constante que ayuda a cubrir gastos básicos como alimentación, transporte o servicios.

María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi, explicó que el desarrollo de esta función busca adaptarse a las necesidades reales de los usuarios. La posibilidad de recibir dinero del exterior sin complicaciones puede tener un impacto directo en la vida diaria de quienes dependen de estos recursos.

¿Cómo funciona el envío de dinero?

El proceso para recibir plata del exterior en Nequi es sencillo y se realiza desde la misma aplicación.

Primero, el usuario debe ingresar a la opción “Traer plata del exterior”, disponible en la sección de servicios financieros. Allí encontrará las alternativas para recibir remesas o giros a un link.

Si es la primera vez que utiliza esta función, la app solicitará completar un formulario básico con información personal. Este paso toma pocos minutos y se hace una sola vez.

Después, la persona que envía el dinero puede hacerlo a través de las remesadoras aliadas de Nequi. Solo necesita los datos del titular de la cuenta. En el caso de los giros a un enlace, el proceso es aún más directo, ya que el destinatario recibe un link para reclamar el dinero.

Una vez se realiza el envío, el monto se abona al saldo disponible en Nequi. Desde allí, el usuario puede pagar servicios, hacer transferencias, comprar en línea o retirar efectivo.

Beneficios y condiciones del servicio

El uso de esta función no tiene costo para quien recibe el dinero. Nequi tampoco cobra por la recepción de remesas, lo que la convierte en una opción competitiva frente a otros servicios del mercado.

Otro punto a favor es la transparencia. La aplicación permite consultar la tasa de cambio aplicada en cada transacción, lo que ayuda a tener control sobre el dinero que llega.

En términos de velocidad, los giros se procesan de forma ágil. No requieren trámites presenciales ni procesos adicionales, lo que reduce tiempos de espera.

Además, el servicio cumple con las normas del sistema financiero colombiano. Esto ofrece un nivel de seguridad que resulta clave para quienes manejan ingresos desde el exterior.

Nequi ya permitía, desde 2024, que ciudadanos venezolanos con Permiso por Protección Temporal se registraran en la app y accedieran a cuentas de bajo monto. Con esta nueva función, amplía las posibilidades de uso y fortalece su papel como herramienta financiera para una población que depende cada vez más de soluciones digitales.