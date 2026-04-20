¿Sabía que un solo pago atrasado puede afectar durante meses su acceso a crédito? Esa es la lógica detrás de “Tu Puntaje Crediticio”, la nueva funcionalidad que acaba de activar Bancolombia dentro de su aplicación móvil.

La herramienta no promete milagros, pero sí algo más útil: claridad. Desde ahora, los usuarios pueden consultar un puntaje propio del banco que resume cómo están manejando sus finanzas y qué decisiones están influyendo —para bien o para mal— en su perfil crediticio.

Disponible en la sección “Día a Día” de la app, el sistema funciona como una especie de tablero personal. Allí no solo aparece el número, sino también pistas sobre cómo mejorarlo.

Un puntaje que traduce hábitos en oportunidades

La lógica es sencilla: mejores hábitos financieros, mejor puntaje. Pagar a tiempo, no sobreendeudarse y usar el crédito con cabeza fría son algunas de las variables que suman.

El cálculo no se limita a lo que ocurre dentro del banco. También incorpora información de otros productos financieros, como cuentas, inversiones y reportes de centrales de riesgo. En otras palabras, es una fotografía más amplia del comportamiento financiero del usuario.

Esto tiene implicaciones directas. Un puntaje más alto abre la puerta a mejores condiciones de crédito, aunque no garantiza la aprobación automática. Factores como ingresos, nivel de deuda y análisis de riesgo siguen pesando en la decisión final.

Lo interesante aquí es el enfoque pedagógico. La herramienta no se limita a mostrar un resultado; busca explicar cómo se llega a él.

Educación financiera sin tecnicismos

Uno de los puntos más llamativos es el tono con el que fue diseñada. No hay alertas alarmistas ni mensajes que generen presión innecesaria. La apuesta es acompañar, no señalar.

En la práctica, esto se traduce en recomendaciones claras y acciones concretas. Por ejemplo, entender cómo el uso excesivo de una tarjeta puede afectar el puntaje o por qué mantener pagos al día tiene un efecto acumulativo positivo.

El acceso también es simple: basta con entrar a la app, ir a “Explorar”, luego a “Organiza tu plata”, seleccionar “Día a Día” y allí encontrar la opción del puntaje.

Más allá de la novedad tecnológica, lo relevante es el cambio de enfoque. Durante años, el puntaje crediticio fue un número lejano, casi misterioso. Ahora empieza a convertirse en una herramienta cotidiana, visible y —sobre todo— comprensible.

Porque al final, el crédito no depende solo de cuánto gana una persona, sino de cómo maneja lo que tiene. Y eso, bien explicado, puede hacer toda la diferencia.