Android 17 entra en su fase final y lanza la nueva beta 4

Google sigue afinando la próxima versión de su sistema operativo móvil. La compañía ha anunciado el lanzamiento de Android 17 Beta 4, una versión que, más que traer grandes novedades visibles, apunta a pulir detalles clave antes de su llegada oficial.

Este tipo de actualizaciones suelen marcar una etapa importante en el calendario de desarrollo. Es, en esencia, el “último ensayo” antes del lanzamiento final. Y eso se nota en el enfoque.

A diferencia de las betas anteriores, donde se introducen funciones nuevas o rediseños importantes, Android 17 Beta 4 se centra principalmente en corregir errores, mejorar el rendimiento y optimizar la experiencia general del sistema.

Menos cambios llamativos, más estabilidad

Para el usuario promedio esto puede sonar poco emocionante, pero en realidad es una fase crítica. Es aquí donde se eliminan fallos que podrían afectar el día a día, desde apps que se cierran inesperadamente hasta problemas de batería o conectividad.

En otras palabras, Google está asegurándose de que todo funcione como debería antes de que millones de dispositivos reciban la actualización. Si tienes un dispositivo compatible inscrito en el programa beta, esta versión debería sentirse más fluida y estable que las anteriores. También es una señal clara de que el lanzamiento oficial está cada vez más cerca.

Para quienes no están en el programa, es momento de unirse sin temor a los fallos que suelen llegar en las primeras versiones beta ya que ahora Android 17 ya está prácticamente listo. Lo más probable es que en las próximas semanas veamos su versión definitiva llegando primero a los dispositivos Pixel y, progresivamente, a otras marcas.

Un paso más hacia un Android más maduro

Aunque todavía no se han detallado todas las funciones finales que llegarán con Android 17, este año podría marcarse por menos cambios radicales y más refinamiento o funciones clave.

Según lo visto en sus versiones beta, el sistema introducirá un modo escritorio nativo mucho más robusto, multitarea con burbujas de aplicaciones flotantes y el regreso de los widgets en la pantalla de bloqueo.

En el apartado técnico, se han implementado límites de memoria RAM por aplicación para mejorar la fluidez y la batería, además de una integración estructural de la IA de Gemini capaz de controlar funciones internas de las apps.

Otras novedades interesantes incluyen la división del botón de internet (separando WiFi y datos), un diseño con estética de cristal esmerilado (Liquid Glass), criptografía post-cuántica (PQC), entre otras, todo dentro de un nuevo ciclo de lanzamientos que traería una segunda actualización mayor a finales de año.

También se cree que habrá una unificación entre el celular y el escritorio a través de la iniciativa “Aluminium OS”, supuesto sucesor del sistema operativo Chrome OS diseñado para computadores portátiles y de escritorio.

Al parecer, Google está apostando por una evolución más silenciosa, centrada en mejorar lo que ya existe en lugar de reinventarlo cada año. Y eso, para muchos usuarios, puede ser incluso más valioso que cualquier novedad llamativa.

Con la beta 4 ya disponible, el lanzamiento oficial está a la vuelta de la esquina y seguramente veremos toda la lista de novedades oficiales durante la conferencia Google I/O 2026 que se llevará a cabo del 19 al 20 de mayo.

Imagen: Android Developers Blog