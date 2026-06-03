Las llamadas fraudulentas ya no siempre llegan desde números desconocidos. Ahora pueden aparecer con el nombre de tu mamá, tu jefe o un amigo cercano, mientras una voz creada con inteligencia artificial intenta convencerte de enviar dinero o compartir información personal. Para responder a este problema, Android comenzó a implementar una nueva herramienta que detecta llamadas falsas y alerta cuando alguien podría estar haciéndose pasar por uno de tus contactos.
La función llega a dispositivos con Android 12 o superior y funciona directamente desde la aplicación Teléfono de Google. Su objetivo es detectar intentos de suplantación de identidad antes de que entregues datos personales o caigas en una estafa.
¿Cómo funciona la detección de llamadas falsas en Android?
La herramienta trabaja silenciosamente en segundo plano y viene activada por defecto. Su funcionamiento se basa en una verificación automática entre teléfonos compatibles.
Cuando recibes una llamada de un contacto guardado y ambos usan la aplicación Teléfono de Google, los dispositivos realizan una especie de comprobación digital privada utilizando tecnología RCS con cifrado de extremo a extremo.
Ese intercambio confirma si la llamada realmente proviene del dispositivo de tu contacto.
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Si un delincuente utiliza programas para falsificar números telefónicos o herramientas de IA para clonar voces, Android busca detectar la inconsistencia. Si la verificación falla, aparece una advertencia en pantalla indicando que alguien podría estar haciéndose pasar por tu contacto.
La idea es sencilla: antes bastaba con ver un nombre conocido para confiar; ahora Android intenta comprobar si esa confianza está justificada.
Este sistema apunta especialmente a combatir fraudes impulsados por deepfakes de voz, una práctica que ha crecido porque las herramientas para clonar voces son cada vez más accesibles.
¿Cómo activarla, configurarla y qué hacer si aparece una alerta?
La nueva función está activa automáticamente, pero puedes verificarlo manualmente:
- Abre la aplicación Teléfono de Google.
- Ingresa a Configuración.
- Busca la sección relacionada con protección contra spam o llamadas fraudulentas.
- Confirma que la detección de llamadas falsas esté habilitada.
Si tu celular utiliza otra aplicación para llamadas, puedes instalar Teléfono de Google desde Play Store y configurarla como predeterminada.
Cuando aparezca una alerta, Android recomienda actuar rápido:
- Evita compartir dinero, contraseñas o códigos.
- Cuelga la llamada.
- Contacta directamente a la persona mediante otro canal.
- Verifica si realmente intentó comunicarse contigo.
La función comenzará a desplegarse globalmente durante junio, iniciando por teléfonos Pixel y expandiéndose a más equipos Android compatibles.
El cambio llega en un momento donde las estafas telefónicas son más difíciles de identificar porque ya no dependen únicamente de números desconocidos. Ahora, el reto también es comprobar si la voz que escuchas realmente pertenece a quien dice llamar.