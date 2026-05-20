Open Finance y la Paytech Conf 2026: el futuro de los pagos digitales y las finanzas en Colombia

El ecosistema fintech y financiero hoy habla cada vez más de Open Finance o finanzas abiertas. Un modelo que está transformando la forma en que bancos, fintechs, comercios y plataformas tecnológicas comparten información y construyen servicios financieros más conectados. La idea central es que los usuarios puedan autorizar el intercambio seguro de sus datos financieros mediante APIs, permitiendo crear nuevas experiencias digitales, productos personalizados y una mayor interoperabilidad entre entidades.

Hace unos días, el diario El Tiempo publicó una entrevista con César Ferrari, superintendente financiero, donde habló precisamente de este nuevo paradigma y cómo Colombia avanza hacia un sistema financiero más abierto, competitivo e incluyente, la nota la puedes ver en este link.

La visión del Open Finance o fianzas abiertas busca impulsar innovación, acceso financiero y nuevos modelos digitales donde la información pueda fluir de forma segura entre distintos actores del ecosistema financiero.

Y junto con Open Finance, el ecosistema de pagos digitales también está evolucionando a gran velocidad. Hoy se habla cada vez más de pagos inmediatos, transferencias interoperables, QR, billeteras digitales, pasarelas de pago, embedded finance y automatización financiera. Los pagos ya no son únicamente una transacción; ahora hacen parte de un ecosistema conectado donde participan bancos, fintechs, comercios, plataformas tecnológicas y múltiples integraciones en tiempo real.

Este nuevo entorno financiero digital depende completamente de APIs, conexiones entre plataformas y flujos de información constantes. Gracias a esto, hoy una fintech puede conectarse con bancos, validar identidades, iniciar pagos, analizar riesgos o automatizar procesos financieros en segundos. Esto abre enormes oportunidades de innovación y crecimiento para el ecosistema financiero colombiano y latinoamericano.

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Pero mientras el ecosistema financiero se vuelve más abierto y conectado, también aumenta su exposición a riesgos de ciberseguridad. Los ciberdelincuentes entienden perfectamente cómo funcionan las APIs, las plataformas de pagos y las integraciones financieras. Fraude transaccional, robo de credenciales, phishing, fuga de información y ataques sobre APIs financieras son hoy algunos de los principales desafíos del sector.

En temas de ciberseguridad y Open Finance, la Superintendencia Financiera de Colombia viene fortaleciendo el marco regulatorio mediante la Circular Externa 004 de 2024, estableciendo estándares tecnológicos, de arquitectura y seguridad de la información para promover la interoperabilidad y el desarrollo seguro de las finanzas abiertas en el país.

Esta regulación impulsa a las entidades financieras y fintech a fortalecer sus controles de ciberseguridad, gestión de riesgos, protección de datos, APIs y mecanismos de seguridad.

Eventos Road Map Open Finance y Paytech Conf

Por eso, el próximo jueves 21 de mayo se realizará el evento Roadmap Open Finance, como antesala a la Paytech Conf 2026. Un espacio donde líderes fintech, banca, tecnología y pagos digitales conversarán sobre Open Finance, interoperabilidad, ciberseguridad, innovación financiera y el futuro de los pagos digitales. El registro al evento en este link https://luma.com/gd64f8hr

Posteriormente el viernes 29 de mayo llegará la Paytech Conf 2026, uno de los eventos más importantes del ecosistema paytech y financiero de la región, organizado por Latam Fintech Hub. El evento reunirá a distintas empresas, expertos y líderes del ecosistema de pagos digitales, fintech, banca, tecnología e innovación.

Durante la jornada se desarrollarán charlas y espacios alrededor de tendencias en pagos, Open Finance, inteligencia artificial, interoperabilidad y transformación financiera.

En temas de ciberseguridad, Cloud Seguro y Ciberseguridad Simple estarán presentes mostrando cómo la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para el ecosistema financiero digital. También compartiremos cómo plataformas como Ciberseguridad Simple ayudan a las fintech y empresas del sector financiero a identificar riesgos, mejorar su postura de ciberseguridad, detectar vulnerabilidades y fortalecer sus procesos de seguridad.

Hoy las fintech no solo necesitan innovar y crecer rápido; también necesitan demostrar confianza, ciberseguridad y cumplimiento frente a clientes, inversionistas y aliados estratégicos. Así mismo, datos abiertos traduce también datos seguros.

Y tenemos algo especial para quienes quieran asistir al evento. Desde Cloud Seguro y Ciberseguridad Simple podrás acceder a un 20% de descuento en tu entrada utilizando el código: CLOUDSIMPLE20 al momento de comprar tu ticket en el siguiente enlace: Comprar entrada Paytech Conf 2026, el registro en este link https://www.paytechconf.co

El Open Finance y los pagos digitales están cambiando las finanzas en Colombia y Latinoamérica. Nuevos líderes, nuevas fintech, nuevas tecnologías y nuevas formas de mover el dinero están transformando completamente el ecosistema financiero.

Por eso, eventos como Roadmap Open Finance y Paytech Conf ayudan a entender hacia dónde va la industria, cuáles son las tendencias que vienen y cómo prepararse para un futuro financiero cada vez más digital, conectado y seguro.

German Realpe Delgado. Ceo Cloud Seguro