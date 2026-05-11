Así funciona PY9 de Pygma, el programa que conecta fintech latinoamericanas con Silicon Valley

Pygma anunció la apertura del waitlist para PY9: The Future of Fintech, la nueva edición de su programa de aceleración dirigido a startups fintech en etapa pre-semilla de América Latina. La novedad de esta cohorte no está solo en el crecimiento de la aceleradora, sino en el lugar donde terminará el proceso: por primera vez, el cierre del programa será en San Francisco, uno de los principales centros tecnológicos del mundo.

La firma, con sede en Nueva York y operación en varios países de la región, llega a esta novena cohorte después de acelerar 148 startups en 17 países y canalizar cerca de USD 40 millones hacia emprendimientos fintech. Antes de abrir oficialmente las aplicaciones, más de 150 fundadores ya se habían registrado en la lista de espera.

El movimiento ocurre mientras el sector fintech sigue concentrando buena parte de la inversión en startups latinoamericanas. Los inversionistas ahora están priorizando empresas con modelos sostenibles, herramientas de infraestructura financiera y aplicaciones de inteligencia artificial enfocadas en servicios financieros.

Startups fintech ahora priorizan rentabilidad

Los resultados de PY8, la cohorte más reciente de Pygma, muestran un cambio en la manera en que están creciendo las startups fintech de la región. Las 17 compañías graduadas provenían de países como Colombia, México, Brasil, Argentina y Perú, y trabajaban en áreas como pagos digitales, prevención de fraude, compliance e inteligencia artificial.

Uno de los datos que más llama la atención es que cerca del 40 % de esas startups ya son rentables. Además, más del 70 % opera bajo modelos B2B o B2B2C, lo que refleja una transición hacia negocios más enfocados en ventas y sostenibilidad financiera, y menos en crecimiento acelerado basado únicamente en usuarios.

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Entre los casos destacados aparece Callbook AI, una startup enfocada en inteligencia artificial para gestión de cartera en fintech. La empresa ya factura cerca de USD 100.000 mensuales y planea buscar inversión en Estados Unidos durante los próximos meses.

Andrés Cano, cofundador y general partner de Pygma, explicó que el objetivo del programa es acercar a los emprendedores latinoamericanos a redes internacionales de inversionistas y operadores tecnológicos. Según el directivo, llevar el cierre a San Francisco permitirá conectar a los fundadores con actores del ecosistema donde están naciendo muchas de las nuevas compañías globales de tecnología financiera.

¿Cómo funciona PY9 y quiénes pueden aplicar?

PY9 mantendrá el formato intensivo que Pygma ha utilizado en ediciones anteriores. El programa incluye diez semanas de acompañamiento, mentorías individuales, workshops especializados, sesiones con inversionistas y un Demo Day frente a fondos de venture capital y ángeles inversionistas.

La aceleradora asegura que más del 80 % de las startups que han pasado por sus programas lograron levantar capital institucional después de terminar el proceso. En promedio, las empresas participantes consiguen cerca de USD 400.000 tras graduarse.

Además de las sesiones de formación, los fundadores acceden a una red de más de 350 emprendedores activos que comparten conexiones comerciales y experiencias de crecimiento en América Latina y Estados Unidos.

Los interesados ya pueden registrarse en el waitlist de PY9. El acceso anticipado permitirá participar en sesiones y contenidos exclusivos antes de la apertura oficial de aplicaciones, cuyas fechas serán anunciadas en las próximas semanas.

Pygma nació de la unión entre Buildup Camp, una academia de startups de Países Bajos, y Acanof, una aceleradora latinoamericana basada en datos. Actualmente, Colombia representa el 35 % de su portafolio y México el 20 %, dos de los mercados fintech más activos de la región.