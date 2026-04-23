Ajax DNA, la startup que pone a prueba un modelo para diseñar fármacos con datos de cada paciente

La posibilidad de diseñar medicamentos a la medida de cada paciente empieza a tomar forma en iniciativas que combinan biología, datos e inteligencia computacional. Una de ellas es la de Ajax DNA, presentada durante eMerge Americas 2026, donde su CEO, Alejandro Atienza, explicó cómo buscan cambiar la forma en que se desarrollan los tratamientos.

El planteamiento es distinto al modelo tradicional. En lugar de producir fármacos pensados para grandes poblaciones, la empresa trabaja en una tecnología que utiliza datos clínicos individuales y los cruza con grandes bases de información biológica. A partir de ese análisis, el sistema propone el diseño de un medicamento específico para cada caso.

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Según Atienza, esto permite ir más allá de la selección entre opciones disponibles. La herramienta apunta a formular tratamientos nuevos cuando no existe una alternativa adecuada. El objetivo es responder a necesidades que hoy quedan por fuera de la oferta farmacéutica convencional.

El proceso incluye una etapa de validación médica. Cada propuesta debe ser revisada por instituciones de salud y comités éticos antes de avanzar. Con ese respaldo, el equipo plantea acortar los tiempos que suelen requerirse para iniciar pruebas clínicas, que en los esquemas tradicionales pueden extenderse durante años.

Del laboratorio a una propuesta empresarial

El origen de la iniciativa está ligado a la experiencia de Alejandra Tienda, cofundadora de la compañía. Durante su trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, identificó una constante: investigaciones con potencial que no lograban salir del entorno académico.

En muchos casos, estos desarrollos quedaban archivados por no cumplir con las exigencias de velocidad o escalabilidad del mercado. Esa brecha entre la investigación científica y su aplicación práctica motivó la creación de la startup.

La propuesta de Ajax DNA busca dar una salida a ese tipo de proyectos, integrándolos en un sistema capaz de adaptarse a necesidades específicas. La idea es que los avances científicos no dependan únicamente de su viabilidad comercial a gran escala, sino también de su capacidad para resolver casos individuales.

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Como parte de ese desarrollo, la empresa trabaja en un hardware que permitiría ejecutar millones de experimentos in vitro de forma simultánea. Esta capacidad apunta a reducir la dependencia de procesos tradicionales en fases preclínicas y acelerar la validación de posibles tratamientos.

La iniciativa se inscribe en una tendencia creciente hacia la medicina personalizada, aunque con un alcance más amplio. No se limita a ajustar terapias existentes, sino que plantea diseñar medicamentos desde cero. Un enfoque que, de consolidarse, podría modificar los tiempos y la lógica con la que opera la investigación farmacéutica.