PhenoScience presenta en eMerge Americas 2026 su modelo de salud mental digital para empresas

La conversación sobre salud mental también tiene lugar entre startups, inversionistas y grandes compañías tecnológicas. En eMerge Americas 2026, uno de los encuentros más relevantes del ecosistema global, la empresa colombiana PhenoScience presentó su apuesta por llevar el acompañamiento emocional a organizaciones y entornos educativos mediante herramientas digitales.

Durante una entrevista con ENTER, Natalia Muñoz, vocera de la compañía, explicó que el servicio está diseñado para integrarse en la rutina de los usuarios sin generar barreras. El modelo de negocio es B2B y funciona a través de licencias que las empresas e instituciones adquieren para ofrecer acceso a sus colaboradores o estudiantes.

La plataforma reúne distintos componentes. Incluye chat disponible 24/7 con profesionales, contenidos educativos en formato breve, acompañamiento psicológico y herramientas como test vocacionales. Todo esto se articula con el uso de inteligencia artificial para ampliar la cobertura sin eliminar el contacto humano.

Muñoz señaló que uno de los propósitos es que las personas cuenten con apoyo constante, especialmente en momentos en los que no tienen acceso inmediato a atención tradicional. El servicio busca responder de forma práctica, sin procesos extensos ni tiempos de espera prolongados.

Un modelo que apunta al bienestar laboral

Uno de los elementos que destaca la compañía es la incorporación del llamado salario emocional. Se trata de beneficios que no son económicos, pero que influyen en la calidad de vida de los usuarios dentro de una organización.

Según explicó Muñoz, las empresas que implementan este tipo de soluciones han reportado mejoras en productividad, así como en habilidades sociales y cognitivas de sus equipos. La propuesta se centra en acompañar a las personas de manera continua, no solo en momentos de crisis.

Te puede interesar: Startup colombiana Costea presenta en eMerge 2026 su software para calcular costos y tomar decisiones en empresas

El acceso a la plataforma puede incluir desde una valoración psicosocial inicial hasta planes con sesiones individuales y acompañamiento permanente. También existe la posibilidad de ajustar los servicios de acuerdo con las necesidades específicas de cada organización o institución educativa.

Microlearning para integrar la salud mental en la rutina

Otro de los pilares de PhenoScience es el uso del microlearning. A través de contenidos cortos y talleres digitales, los usuarios reciben información que pueden aplicar en su día a día sin necesidad de dedicar largos periodos de tiempo.

Este formato permite que el aprendizaje sobre salud mental sea más accesible y fácil de incorporar en la vida cotidiana. La empresa busca que el cuidado emocional no se perciba como un proceso complejo, sino como una práctica constante.

La participación en eMerge Americas 2026 también abre la puerta a nuevas alianzas y oportunidades de expansión. El evento reúne a actores clave en sectores como inteligencia artificial, salud y finanzas, lo que facilita el intercambio de ideas y el desarrollo de proyectos conjuntos.