“Las startups no pueden tocar 100 puertas”: Stephen Winchelles explica cómo cambiará el acceso a proyectos de defensa en EE. UU.

La participación de Stephen Winchelles en eMerge Americas 2026 sirvió para explicar cómo se está moviendo una de las agencias más influyentes en el desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Durante una rueda de prensa a la que asistió ENTER.CO, el director de DARPA habló sobre los cambios que buscan acercar a startups y empresas emergentes a proyectos de defensa.

DARPA no es una entidad cualquiera dentro del ecosistema tecnológico; desde su creación ha impulsado avances que luego terminan en la vida cotidiana, como internet, el GPS o varias de las bases de la inteligencia artificial. Su rol consiste en financiar investigaciones de alto riesgo que, en muchos casos, no tendrían cabida en el sector privado en sus primeras etapas.

Esa lógica sigue vigente. La agencia trabaja en cientos de programas al mismo tiempo, desde biotecnología hasta computación avanzada, con la idea de anticipar desarrollos que podrían ser relevantes en los próximos años. En palabras de Winchelles, se trata de asumir desafíos difíciles, aquellos que toman tiempo y requieren inversión sostenida.

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Uno de los temas que ocupó buena parte de la conversación fue la relación con startups. El directivo reconoció que, durante años, entrar al sistema de defensa ha sido un proceso complejo para empresas pequeñas. No solo por los requisitos técnicos, sino por la falta de claridad sobre dónde presentar una propuesta o cómo avanzar dentro de la estructura del gobierno.

Para responder a eso, DARPA ha reorganizado sus mecanismos de entrada. Una de las herramientas mencionadas fue DARPA Connect, un programa que permite a las empresas acercarse de forma más ágil. Según explicó, este modelo incluye evaluaciones más rápidas, incluso a partir de formatos simplificados, con el objetivo de reducir tiempos y dar una respuesta temprana.

La idea no es solo facilitar el acceso, sino también orientar mejor a las compañías. Winchelles señaló que uno de los cambios es ofrecer respuestas claras, tanto positivas como negativas. Si una tecnología no encaja, se comunica pronto. Si tiene potencial, se dirige hacia el programa adecuado.

Un ecosistema que acompaña el desarrollo tecnológico

Durante la rueda de prensa también se detalló cómo funciona el recorrido dentro de la agencia. DARPA cuenta con distintos niveles de apoyo según el estado de cada proyecto.

Existen fondos iniciales para ideas en fase temprana, programas para escalar tecnologías y otras iniciativas enfocadas en prototipos o implementación. A esto se suman entidades como la unidad de innovación en defensa y oficinas dedicadas a financiar el crecimiento de soluciones que ya demostraron resultados.

El objetivo es que una empresa no tenga que empezar desde cero cada vez que avanza, sino que pueda moverse dentro de un mismo sistema.

La inteligencia artificial apareció como uno de los ejes de trabajo más amplios. Winchelles recordó que la agencia ya venía invirtiendo en este campo desde hace varios años, con programas que se remontan al menos a 2018. Sin embargo, dejó claro que el interés no se limita a los modelos.

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El foco incluye toda la cadena tecnológica. Desde el diseño de chips hasta la construcción de centros de datos y el suministro energético necesario para operar esos sistemas. Cada uno de esos elementos, explicó, tiene implicaciones para la seguridad nacional.

Otro de los puntos mencionados fue el trabajo en sistemas de inteligencia artificial que interactúan entre sí. La preocupación no es solo el desempeño individual, sino cómo múltiples agentes pueden coordinarse, tomar decisiones y mantenerse bajo control.

En la conversación también hubo espacio para hablar de América Latina. Winchelles mencionó que la región tiene recursos como energía y minerales, además de talento, que podrían integrarse en desarrollos tecnológicos más amplios. La cooperación, dijo, podría ser relevante en el contexto de alianzas internacionales.

La intervención cerró con una referencia a los desafíos que vienen. Desde nuevas formas de computación, como la fotónica, hasta avances en salud y manufactura, DARPA mantiene una cartera amplia de investigaciones. Muchas de ellas aún no tienen aplicaciones visibles, pero responden a la misma lógica que ha marcado a la agencia durante décadas, explorar tecnologías que más adelante pueden cambiar industrias enteras.