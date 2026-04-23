Quenby, la startup latinoamericana que busca reducir costos cloud y devolver el control de los datos a las empresas

Desde Miami, en una nueva edición de eMerge Americas, ENTER.CO habló con Ángel Ramírez, CEO de Quenby, una startup latinoamericana que busca replantear la forma en que las pequeñas y medianas empresas operan en la nube.

La compañía, con presencia en Chile, Colombia y Ecuador, avanza en su expansión hacia Estados Unidos con planes en ciudades como Miami, Chicago y Dallas. Su propuesta se centra en ofrecer infraestructura digital para aplicaciones críticas, con énfasis en menor latencia, control de datos y eficiencia en costos.

Te puede interesar: Startup colombiana Costea presenta en eMerge 2026 su software para calcular costos y tomar decisiones en empresas

Ramírez sostiene que el crecimiento del cloud en la región ha estado marcado por promesas que no siempre se cumplen. Entre ellas, servicios económicos, portabilidad entre plataformas y altos niveles de seguridad. Según explica, muchas empresas terminan enfrentando costos elevados y dependencias tecnológicas que limitan su operación.

Frente a ese panorama, Quenby plantea una alternativa basada en modelos de nube privada e híbrida, donde las organizaciones pueden mantener soberanía sobre sus datos y decidir dónde se alojan sus sistemas. La compañía utiliza tecnologías como Kubernetes y prácticas DevOps para automatizar procesos y reducir tiempos de despliegue.

Infraestructura distribuida y automatización

El portafolio incluye servicios de infraestructura y plataforma que permiten a las empresas desplegar y escalar aplicaciones en distintos mercados. La apuesta pasa por acercar los recursos tecnológicos al usuario final, lo que impacta directamente en el rendimiento de las aplicaciones.

Además, la empresa integra herramientas de inteligencia artificial dentro de su ecosistema. Una de ellas es ElsaAI, orientada a automatizar tareas operativas mediante agentes inteligentes. A esto se suma TechScore, una solución que analiza el estado tecnológico de las organizaciones y traduce datos técnicos en indicadores útiles para la toma de decisiones.

Te puede interesar: PhenoScience presenta en eMerge Americas 2026 su modelo de salud mental digital para empresas

La compañía asegura que, mediante este modelo, es posible reducir costos de infraestructura y acelerar los ciclos de desarrollo de software. Parte de esta eficiencia proviene de la automatización de tareas repetitivas y de una gestión más optimizada de los recursos en la nube.

Otro de los puntos que destacan es la transparencia en los costos y la eliminación de cargos adicionales por transferencia de datos, una práctica que ha generado cuestionamientos en el sector.

Una apuesta regional con proyección internacional

El crecimiento de Quenby ocurre en paralelo a una mayor demanda de soluciones que respondan a requisitos regulatorios y de residencia de datos en América Latina. Industrias como servicios financieros, salud y sector público han incrementado la necesidad de mantener información sensible bajo control local.

En ese contexto, la startup busca conectar a empresas de la región con mercados como Estados Unidos y Europa, sin perder control sobre su infraestructura. La idea es construir una red que permita operar aplicaciones críticas con estándares globales, pero adaptadas a las condiciones locales.

La estrategia incluye también el desarrollo de capacidades técnicas dentro de las organizaciones, a través de programas de formación en tecnologías cloud, seguridad e inteligencia artificial. Esto responde a la escasez de talento especializado, uno de los retos más recurrentes en los procesos de transformación digital.

Con su expansión en marcha, Quenby se suma a una nueva generación de compañías latinoamericanas que buscan competir en el mercado global de infraestructura tecnológica, apostando por modelos más flexibles y cercanos a las necesidades de las empresas de la región.