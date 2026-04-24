“Los equipos de seguridad ya no deben reaccionar, sino adelantarse”: la apuesta de Recorded Future en eMerge Americas 2026

En medio de la eMerge Americas 2026, una de las compañías que más llamó la atención fue Recorded Future, firma especializada en inteligencia de seguridad que participa como patrocinador principal del evento. La empresa, hoy parte de Mastercard, presentó una propuesta centrada en anticiparse a las amenazas digitales antes de que se conviertan en incidentes.

Desde el piso de exhibición, la compañía explicó cómo su plataforma recopila información de más de un millón de fuentes abiertas, foros, bases de datos y entornos digitales para transformarla en alertas útiles. La idea es que los equipos de seguridad no reaccionen cuando el problema ya ocurrió, sino que puedan actuar con anticipación.

“Lo que ofrecemos es inteligencia accionable”, explicó Arjun Jainey, ingeniero de ventas de la compañía, durante una conversación en el evento. Según detalló, el sistema permite identificar riesgos específicos para cada organización y priorizarlos según su impacto potencial.

Inteligencia para anticipar ataques

Uno de los desarrollos destacados es una herramienta visual que muestra a los llamados actores de amenaza más relevantes para cada empresa. En una interfaz dinámica, los equipos pueden ver qué grupos representan mayor riesgo y por qué, con datos reales que respaldan cada alerta.

Esta información se adapta al entorno de cada cliente. No se trata de reportes generales, sino de análisis personalizados que ayudan a tomar decisiones rápidas. El objetivo es reducir interrupciones en la operación y evitar pérdidas económicas o reputacionales.

El uso de este tipo de inteligencia está dirigido principalmente a equipos de seguridad que ya cuentan con cierta madurez tecnológica. Son áreas que gestionan alertas propias y necesitan complementar su trabajo con datos externos más amplios y procesados.

Una alianza que amplía el alcance

La adquisición de Recorded Future por parte de Mastercard, anunciada en diciembre de 2024, abrió nuevas posibilidades para la compañía. Una de las áreas donde ambas organizaciones coinciden es en la detección de fraude en pagos, un frente que se ha vuelto cada vez más crítico.

La integración permite combinar inteligencia de amenazas con datos del ecosistema financiero, lo que amplía la capacidad de análisis. Aun así, la empresa mantiene colaboraciones con múltiples actores del sector de ciberseguridad.

Su presencia como patrocinador principal en eMerge Americas refuerza su intención de posicionarse en el centro de la conversación sobre seguridad digital. En un evento que reúne a más de 20.000 asistentes de más de 60 países, la compañía busca acercar estas herramientas a organizaciones que enfrentan riesgos cada vez más complejos.