Loyalink: la startup que convierte millones de opiniones de clientes en decisiones empresariales

Desde Miami. En medio del flujo constante de ejecutivos, emprendedores e inversionistas que dejó una nueva edición de eMerge Americas, varias startups latinoamericanas aprovecharon el espacio para mostrar cómo están llevando la inteligencia artificial a problemas concretos de las empresas. Una de ellas es Loyalink, una firma chilena que trabaja sobre un terreno que suele ser complejo para las organizaciones: entender, en tiempo real, qué dicen sus clientes y qué hacer con esa información.

Durante el evento, Enter.co conversó con Cristian Pérez, fundador de la compañía, quien explicó que el servicio parte de una idea sencilla en apariencia: reunir todo el feedback que una empresa recibe. Eso incluye encuestas, reseñas, comentarios en redes sociales y mensajes en distintos canales digitales. La diferencia está en lo que ocurre después.

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Toda esa información se procesa con modelos propios de inteligencia artificial que permiten clasificar, interpretar y priorizar los comentarios. El resultado no se limita a gráficos o reportes. La plataforma entrega recomendaciones específicas sobre qué acciones pueden mejorar la experiencia del cliente y, en consecuencia, los resultados del negocio.

En ese proceso, Loyalink utiliza indicadores conocidos en la industria como NPS, CSAT y CES, que ayudan a medir niveles de satisfacción, esfuerzo y lealtad. A partir de esos datos, el sistema identifica patrones y señala puntos críticos dentro del recorrido del cliente.

Responder a tiempo, el reto que muchas empresas no logran resolver

Uno de los problemas más frecuentes en las compañías no es la falta de datos, sino la dificultad para actuar con rapidez. Según explicó Pérez, muchas organizaciones recogen información, pero no logran integrarla en sus operaciones diarias.

La propuesta de Loyalink apunta justamente a cerrar esa brecha. La plataforma automatiza flujos de trabajo que asignan casos a equipos responsables en tiempo real, lo que permite atender reclamos o detectar fallas sin depender de procesos manuales largos. Esto incluye alertas inmediatas y seguimiento de cada interacción bajo acuerdos de servicio.

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El sistema también busca identificar los factores que más influyen en la percepción del cliente en cada etapa de su experiencia. Con esa información, las empresas pueden priorizar ajustes que tengan un impacto más directo, en lugar de repartir esfuerzos sin una guía clara.

Otro punto relevante es su diseño para compañías con múltiples sedes o canales de atención, donde consolidar información suele ser un desafío. En esos casos, centralizar el análisis permite tener una visión más completa del comportamiento del cliente.

Crecer desde América Latina hacia mercados más exigentes

La empresa ya trabaja con organizaciones de distintos tamaños y procesa millones de interacciones cada año. Su estrategia actual se centra en fortalecer su presencia en América Latina, con foco en Chile, México y Colombia, mientras avanza en sus primeras operaciones en Estados Unidos.

Su paso por eMerge Americas también refleja una tendencia más amplia. Cada vez más startups de la región buscan posicionarse como proveedoras de tecnología en mercados internacionales, no solo como actores locales.

En ese contexto, soluciones que combinan análisis de datos y automatización empiezan a ganar espacio en áreas como servicio al cliente y experiencia de usuario. La apuesta de Loyalink se mueve en esa línea: convertir grandes volúmenes de opiniones en decisiones que puedan ejecutarse sin fricción dentro de las empresas.

Para las organizaciones interesadas, la implementación suele comenzar con programas de voz del cliente, que estructuran la recolección de información en todos los puntos de contacto. A partir de allí, herramientas como esta permiten mantener un monitoreo continuo y ajustar procesos sobre la marcha.