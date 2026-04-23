Desde eMerge 2026: Magnético, la empresa argentina que desarrolla software para grandes compañías

Desde Miami, ENTER recorre los pasillos de eMerge Americas 2026, un encuentro que reúne a más de 20.000 líderes, inversionistas y compañías tecnológicas de más de 60 países. Entre charlas sobre inteligencia artificial, salud y fintech, también aparecen historias de empresas que están creciendo desde América Latina y buscan ganar espacio en mercados globales.

En ese recorrido hablamos con Santiago Vázquez, ingeniero de software argentino y fundador de Magnético. Lleva más de 15 años en la industria y creó la empresa en Argentina, donde empezó con un equipo pequeño. Hoy la compañía tiene presencia en España, México, Estados Unidos y Uruguay, y reúne a cerca de 95 colaboradores.

Magnético desarrolla aplicaciones web y móviles para empresas de distintos sectores. En su portafolio hay proyectos con compañías como Santander Bank, Adidas y el grupo Techint. Aun así, Vázquez prefiere hablar menos de los nombres y más del proceso.

La empresa se involucra desde el inicio de cada proyecto. Acompaña la definición del producto, su desarrollo y su salida al mercado. No se trata solo de programar, sino de ayudar a que la idea funcione cuando llega a los usuarios. Ese acompañamiento continúa incluso después del lanzamiento, con ajustes y nuevas versiones.

El trabajo se apoya en metodologías ágiles, pero sin esquemas fijos. Cada proyecto se organiza de acuerdo con lo que necesita el cliente. A veces implica construir desde cero; en otros casos, mejorar plataformas que ya están en operación.

Una apuesta por equipos estables

Durante la conversación, Vázquez también se detiene en el equipo. Magnético cuenta con certificación ISO 9001 y ha sido reconocida entre las mejores empresas para trabajar en Argentina. Más que un distintivo, lo describe como parte de la forma en que han decidido crecer.

La compañía busca mantener equipos estables, con proyectos que representen retos técnicos y permitan aprendizaje continuo. Eso, según explica, termina impactando en la calidad del trabajo y en la relación con los clientes, que en muchos casos se extiende por años.

Para las empresas interesadas, el primer paso es una conversación. A partir de ahí revisan necesidades, tiempos y objetivos, y construyen un plan de trabajo. No hay paquetes estándar: cada proyecto se define según el contexto.

En medio de un evento donde abundan los anuncios y las promesas sobre lo que viene, la conversación con Vázquez se mueve en un terreno más práctico. Habla de equipos, de procesos y de proyectos que crecen con el tiempo. Una mirada que, sin hacer mucho ruido, también explica cómo se construyen varias de las soluciones que hoy usan grandes compañías.

Imagen: ENTER.CO