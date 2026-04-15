La ciudad de Miami consolida su posición como centro de innovación con la nueva edición de Startup OLÉ. Este encuentro estratégico conecta los ecosistemas de Europa y América, ofreciendo una plataforma directa para el crecimiento empresarial. Es una cita fundamental para quienes buscan escalar proyectos tecnológicos en un entorno de negocio internacional y competitivo.



El evento tendrá lugar en el James L. Knight Center los días 20 y 21 de abril. Bajo la dirección de Emilio Corchado, la cumbre reunirá a 1.500 asistentes y 350 ponentes internacionales. El espacio está diseñado para que emprendedores, inversores y corporaciones cierren acuerdos comerciales y generen alianzas estratégicas con un impacto económico real.

Networking y oportunidades de inversión en Startup OLÉ Miami 2026

La agenda se centra en resultados tangibles. Los fundadores accederán a competiciones de pitch ante jurados globales y sesiones de speed-dating con fondos de inversión. Además, foros sobre ciberseguridad y contratación pública analizarán los retos actuales del mercado y las normativas internacionales. Miami actúa aquí como nodo de acceso estratégico a los mercados de Estados Unidos y Latinoamérica.

El respaldo de entidades como CDTI-INNVIERTE y diversas cámaras de comercio internacionales aporta solidez institucional a los proyectos participantes. Este apoyo facilita la seguridad jurídica y financiera necesaria para ejecutar operaciones de inversión y captación de clientes. Las startups ganadoras obtendrán, además, acceso directo a las próximas ediciones del evento en Salamanca y Marbella.

Registro y acceso al evento de emprendimiento transatlántico

La organización invita al público general a asistir a las jornadas de forma gratuita. Los interesados deben realizar su inscripción a través de la plataforma Eventbrite para asegurar su plaza. Este registro permite acceder a las ponencias, la feria de startups y las zonas de exposición, facilitando el contacto directo con líderes del sector tecnológico y fondos de capital riesgo.

Puedes obtener tu entrada gratuita en el enlace de inscripción oficial. Para consultar el programa completo de actividades, paneles y ponentes confirmados, el evento dispone de toda la información detallada en su sitio web startupolemiami.eu. Es una oportunidad directa para integrarse en uno de los ecosistemas con mayor crecimiento del mundo.

Imagen: Startup OLÉ / Editada con IA (ChatGPT)