Bayer abre LEGADO 2026 y busca startups colombianas de ciencia y tecnología para impulsar en América Latina

En América Latina, hablar de emprendimiento suele llevar la conversación hacia cifras de inversión, rondas de financiación o la carrera por construir el próximo unicornio regional. Sin embargo, hay otra discusión que ha venido creciendo silenciosamente y que hoy empieza a ganar espacio entre grandes compañías, fondos e incubadoras. La pregunta ya no es solo qué startup puede crecer más rápido, sino cuáles están creando soluciones capaces de responder a desafíos urgentes como el acceso a la salud, la seguridad alimentaria o la sostenibilidad.

Bajo esa premisa, la Fundación Bayer abrió oficialmente la convocatoria de LEGADO 2026, un programa que desde hace siete años ha venido construyendo una red regional para impulsar startups de impacto en América Latina y que este año vuelve a poner la mirada sobre Colombia como uno de los mercados más dinámicos para encontrar talento emprendedor.

La convocatoria, que ya está disponible para emprendimientos de diez países de la región, busca identificar iniciativas que ya hayan validado sus propuestas y que estén listas para dar un salto hacia una etapa de crecimiento más ambiciosa.

Pero detrás de esa apertura hay algo más profundo que una simple búsqueda de proyectos prometedores.

Durante la presentación del programa en Bogotá, los voceros de Bayer y Endeavor dejaron ver cómo ha cambiado la forma en que grandes organizaciones entienden hoy su relación con el ecosistema emprendedor.

Stefan Wilhelm, director de Innovación Social de la Fundación Bayer Global, explicó que durante años muchas empresas se acercaron al impacto social desde modelos tradicionales de apoyo, generalmente enfocados en financiar iniciativas puntuales.

Hoy, sostuvo, la lógica es distinta.

Lo que buscan organizaciones como Bayer es construir estructuras que permitan conectar conocimiento, acompañamiento, redes internacionales y oportunidades de visibilidad para que los emprendimientos tengan herramientas reales para escalar.

América Latina tiene ideas, pero necesita conexiones para crecer

La lectura que hacen desde la Fundación Bayer parte de una realidad ampliamente compartida por el ecosistema regional.

América Latina ha demostrado una enorme capacidad para generar innovación.

Cada vez aparecen más startups desarrollando soluciones desde la ciencia, la tecnología y la investigación aplicada. Muchas de ellas logran validar su producto, conseguir sus primeros clientes e incluso mostrar indicadores prometedores.

El punto crítico aparece después.

Crecer, profesionalizarse, estructurar equipos, acceder a redes internacionales y sentarse frente a inversionistas sigue siendo una barrera para buena parte de esos emprendimientos.

Ahí es donde entra LEGADO.

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El programa está dirigido a startups de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay que trabajen en áreas relacionadas con salud, agricultura y seguridad alimentaria.

Para participar, deben contar con primeras ventas o estar muy cerca de alcanzarlas, una señal de que ya superaron la fase puramente conceptual y tienen capacidad para entrar en procesos de aceleración más exigentes.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo.

Después vendrá una fase de evaluación técnica, entrevistas y demodays locales donde los finalistas presentarán sus soluciones ante expertos del ecosistema.

Los seleccionados accederán a mentorías estratégicas, sesiones de entrenamiento, fortalecimiento en comunicación, preparación para inversión y acompañamiento orientado a consolidar su crecimiento.

Dos startups recibirán además un incentivo económico de 20.000 dólares.

Aunque esa cifra puede captar titulares, los organizadores insistieron en que el principal atractivo está en algo menos visible, pero mucho más valioso para una empresa en expansión.

El acceso.

LEGADO conecta a los emprendimientos con una comunidad regional integrada por expertos, aliados corporativos, inversionistas y actores del ecosistema de innovación social que pueden abrir puertas difíciles de alcanzar desde una etapa temprana.

Patricio Gigli, consultor senior de Endeavor para el programa, explicó que el gran desafío para muchas startups latinoamericanas no está en construir soluciones relevantes, sino en convertir ese potencial en crecimiento sostenido.

Colombia aparece como un terreno fértil para esa apuesta

Uno de los mensajes más repetidos durante la presentación fue el lugar que ocupa Colombia dentro de esta conversación.

Los voceros coincidieron en que el país ha demostrado una capacidad particular para movilizar talento, generar comunidad y construir redes de colaboración alrededor de la innovación.

Para Wilhelm, esa disposición convierte a Colombia en uno de los ecosistemas más interesantes de la región.

No se trata únicamente de volumen de postulaciones.

También pesa la madurez que han alcanzado distintos actores locales, desde aceleradoras y fondos hasta organizaciones que trabajan en inversión de impacto.

Esa infraestructura hace que el país aparezca como un terreno especialmente fértil para identificar emprendimientos con capacidad de expansión regional.

La convocatoria de LEGADO 2026 llega en un momento en que muchas startups colombianas enfrentan un contexto complejo para levantar capital y acelerar su crecimiento.

En ese escenario, ingresar a una red regional respaldada por actores como Bayer y Endeavor puede representar mucho más que un reconocimiento.

Puede convertirse en el puente que necesitan para pasar de una solución prometedora a una empresa con verdadera capacidad de incidencia.

Con la convocatoria ya abierta, el mensaje para los emprendedores colombianos parece claro.

La región ya sabe que hay talento.

Lo que quiere descubrir ahora es quién está listo para demostrarlo.