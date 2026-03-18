Colombia supera 1,8 millones de empresas: la señal que está cambiando la inversión extranjera

Colombia arrancó 2026 con un dato que resume un cambio más profundo en su economía: el país superó las 1,8 millones de empresas activas al cierre de 2025, el registro más alto hasta ahora. La cifra, respaldada por el RUES y el DANE, creció cerca de 4% frente al año anterior y muestra algo más que dinamismo: evidencia una transformación en el tipo de negocios que se crean y se consolidan.

El tejido empresarial se ha ido desplazando hacia sectores de mayor valor agregado. Actividades como servicios profesionales, tecnología, información, finanzas y comercio ganan terreno dentro de la estructura económica. Este giro también empieza a influir en la forma en que Colombia se presenta ante inversionistas extranjeros.

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Ya no se trata únicamente de ofrecer costos competitivos. Las decisiones de inversión están cada vez más asociadas a factores como la calidad del talento, la conectividad digital y la capacidad de integrarse a cadenas globales. En ese frente, el país busca posicionarse con una oferta más sofisticada.

La distribución de empresas también refleja cambios. Aunque Bogotá sigue liderando, departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca fortalecen sus ecosistemas productivos. Esta diversificación abre nuevas opciones para compañías que buscan instalar operaciones fuera de los principales centros urbanos.

Más empresas, más valor agregado

El mercado laboral acompaña esta transición. La tasa de desempleo, que rondó el 9,4% en 2024, mostró una tendencia a la baja durante 2025. Al mismo tiempo, creció el empleo formal en sectores intensivos en conocimiento, como tecnología y servicios empresariales.

Este comportamiento está vinculado al fortalecimiento del capital humano. Colombia mantiene una oferta amplia de graduados de educación superior y una mayor presencia de instituciones en regiones estratégicas. A esto se suma una mejora progresiva en el dominio del inglés, una habilidad cada vez más demandada por empresas con operaciones globales.

La infraestructura digital se ha convertido en otro factor determinante. Algunas regiones ya registran velocidades de conexión por fibra óptica que superan los 65 Mbps en entornos corporativos. Este avance facilita la instalación de centros de desarrollo de software, servicios en la nube y operaciones de análisis de datos.

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El crecimiento de las industrias 4.0 refuerza esta tendencia. Entre 2009 y 2024, las exportaciones del sector pasaron de poco más de 1.100 millones de dólares a cerca de 5.600 millones. Solo en el primer semestre de 2025, el aumento fue de 13,9%, con proyecciones que apuntan a superar los 6.000 millones al cierre del año.

Además, la diversificación de destinos evidencia una mayor inserción internacional. De 24 mercados hace más de una década, estas exportaciones ahora llegan a más de 80 países. Este salto está acompañado por mejoras en logística y el uso de herramientas digitales para optimizar procesos.

El acceso a información territorial también empieza a jugar un papel estratégico. Plataformas que integran datos económicos, educativos y de conectividad permiten identificar con mayor precisión dónde están surgiendo nuevas oportunidades de inversión.

La evolución reciente sugiere un cambio en la narrativa económica del país. Más allá del número de empresas, Colombia intenta consolidarse como un destino atractivo por la calidad de su entorno productivo. La combinación de talento, tecnología y diversificación regional empieza a definir su lugar en un mercado global cada vez más exigente.