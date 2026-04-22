Startup OLÉ celebró su tercera edición en Miami los días 20 y 21 de abril de 2026, consolidándose como un punto de encuentro estratégico para el emprendimiento y la inversión tecnológica. El evento tuvo lugar en el centro de convenciones James L. Knight Center, en el marco del inicio de la Semana Tecnológica de la ciudad.

La cita reunió a emprendedores, startups, scaleups, inversores, corporaciones, administraciones públicas, universidades y medios de comunicación. Con esta convocatoria, Startup OLÉ refuerza su posicionamiento como una plataforma que conecta de forma estratégica los ecosistemas de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

La edición de 2026 congregó entre 1.500 y 2.000 asistentes, más de 350 ponentes internacionales, 329 startups, 31 inversores y representantes de 17 países. Además, se desarrollaron 90 paneles, lo que evidencia la magnitud del evento dentro del ecosistema tecnológico global.

El objetivo principal fue facilitar el acceso al mercado norteamericano y latinoamericano, así como acelerar el crecimiento empresarial mediante oportunidades de inversión, colaboración internacional y conexión con clientes estratégicos.

Startup OLÉ Miami 2026: networking, inversión y expansión internacional

La agenda incluyó foros especializados centrados en contratación pública internacional, organizados junto a entidades como Miami-Dade County, el Consulado General de Brasil en Miami, CDTI-NNVIERTE y FEBICHAM. También se llevaron a cabo sesiones dedicadas al rol de las administraciones públicas y universidades en el impulso del emprendimiento.

El evento integró iniciativas como el Accelerator Assembly, dirigido a aceleradoras e incubadoras internacionales, así como paneles enfocados en el papel estratégico de los medios de comunicación dentro del ecosistema innovador.

Entre las actividades destacadas se incluyeron una feria de startups, una competición internacional de pitch ante inversores y corporaciones, sesiones de reverse pitch, rondas de negocio y espacios de networking institucional. Estas dinámicas consolidan a Startup OLÉ como una experiencia integral de conexión global.

En este contexto, el evento se posiciona como un entorno clave para el desarrollo del ecosistema tecnológico, promoviendo la interacción entre actores públicos y privados y reforzando su papel como puente entre los ecosistemas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Participación internacional y startups destacadas

La tercera edición contó con el respaldo de múltiples instituciones, corporaciones e inversores, entre ellos Miami-Dade County, Endeavor, Miami Fintech Club, ProChile, ProColombia, Florida International University y la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, entre otros actores del ecosistema global.

Asimismo, participaron ponentes internacionales como Kwamara Thompson, Luis I. Cortes, Chris Thorne, Claudia Duran, Eyal Shats, Julieta Moradei, Estela Cachoua y Claudia Serrer. Emilio Corchado actuó como anfitrión del evento.

Durante la competición final de pitch, varias startups presentaron sus proyectos ante un jurado compuesto por inversores y representantes corporativos. PolarDoc obtuvo el primer lugar, seguida por THEIA JOBS y Ulaw, mientras que Sapient Advisors, MangoClub Inc y XR Xperiences completaron el ranking de finalistas.

Las startups ganadoras destacaron por su innovación, escalabilidad y potencial de impacto internacional. Las tres primeras clasificadas obtuvieron acceso directo a futuras ediciones de Startup OLÉ, incluyendo eventos en Salamanca y Marbella, además de beneficios como participación en actividades de networking y plataformas de conexión del ecosistema.

Con esta edición, Startup OLÉ Miami reafirma su papel como plataforma internacional para fortalecer la cooperación entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, facilitando el acceso a inversión, talento y oportunidades de expansión global para startups, scaleups e instituciones participantes.

Más información sobre el evento está disponible en el sitio oficial.

Imagen: Startup OLÉ / Editada con IA (ChatGPT)