Startup colombiana Costea presenta en eMerge 2026 su software para calcular costos y tomar decisiones en empresas

Durante eMerge Americas 2026, ENTER habló con Camilo Sandoval, cofundador de Costea, una startup colombiana que trabaja sobre un problema frecuente en las empresas. Muchas no tienen claridad sobre cuánto cuesta realmente producir o prestar un servicio.

La propuesta de Costea parte de esa dificultad. En varios casos, los precios se definen sin incluir todos los costos. Se tienen en cuenta algunos gastos directos, pero quedan por fuera otros como los indirectos o administrativos. Con el tiempo, esto impacta la rentabilidad.

Para atender este punto, la empresa desarrolló un software en la nube que permite organizar y analizar los costos de forma ordenada. El proceso inicia con la identificación de los elementos necesarios para cada producto o servicio. Esto incluye insumos, mano de obra y otros gastos asociados a la operación.

Luego, esa información se carga en la plataforma. El sistema procesa los datos y entrega indicadores que permiten entender mejor cómo se comporta el negocio. A partir de ahí, el usuario puede revisar si los precios están alineados con los costos y hacer ajustes.

¿Cómo funciona la herramienta?

El uso de Costea es gradual. Primero se recopila la información básica de la empresa. Después se registra en la plataforma para que el sistema calcule los costos y organice los datos.

Con esta base, la herramienta muestra la rentabilidad de cada producto o servicio. También genera recomendaciones sobre precios y márgenes. Esto permite identificar qué líneas pueden mejorar su desempeño o cuáles requieren cambios.

Además, el software envía reportes periódicos con sugerencias que ayudan a seguir la evolución del negocio. La idea es que el empresario tenga información actualizada para tomar decisiones con mayor respaldo.

¿Cómo acceder?

Las empresas interesadas pueden registrarse en la plataforma y empezar con un plan gratuito que permite costear un producto. También hay opciones pagas que amplían el número de productos, usuarios y servicios disponibles, como asesoría y soporte técnico.

Otra alternativa es solicitar una demostración o agendar un diagnóstico sin costo. En ese espacio, el equipo revisa la operación del negocio y orienta sobre el uso de la herramienta.

Durante su participación en eMerge Americas 2026, Costea busca darse a conocer entre empresas de otros mercados y presentar su propuesta a posibles aliados.

Foto: ENTER.CO