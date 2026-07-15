La IA que ayuda a Nubank a tomar decisiones en minutos y no en días

Salesforce anunció que Nubank comenzó a utilizar Slackbot, el asistente de inteligencia artificial integrado en Slack, para agilizar la colaboración entre sus equipos de Brasil, México y Colombia. La implementación busca facilitar el acceso a información interna, reducir el tiempo que toma encontrar documentos y acelerar la toma de decisiones en una organización que hoy atiende a 135 millones de clientes en América Latina.

La iniciativa busca resolver uno de los desafíos más comunes de las organizaciones que crecen rápidamente: la dispersión de la información entre diferentes plataformas y documentos. A medida que Nubank amplió sus operaciones en América Latina y alcanzó una base de 135 millones de clientes, también aumentó el volumen de datos y la dificultad para acceder al conocimiento generado por sus equipos.

Con Slackbot, los empleados pueden localizar en cuestión de segundos información relacionada con proyectos, decisiones técnicas, contratos o procesos internos sin necesidad de revisar múltiples sistemas o contactar directamente a quienes participaron en esos trabajos.

Uno de los ejemplos compartidos por Salesforce muestra cómo, durante una revisión urgente de un proveedor, el asistente reunió en una sola consulta el contrato más reciente, las aprobaciones presupuestales y la evaluación de riesgos. Lo que antes podía tomar varios días quedó resuelto en pocas horas gracias a la disponibilidad inmediata de la información.

Una IA pensada para conectar equipos

Además de facilitar las búsquedas, Slackbot incorpora funciones de traducción y reescritura automática. Esto resulta especialmente útil para una organización como Nubank, cuyos equipos trabajan simultáneamente en portugués, español e inglés.

La herramienta permite que los colaboradores consulten documentos, participen en conversaciones y compartan información sin que el idioma represente una barrera. De esta manera, la empresa busca mantener la velocidad de respuesta entre sus equipos distribuidos en distintos países de la región.

Para Salesforce, el objetivo no es únicamente sumar más herramientas de inteligencia artificial, sino integrarlas de manera que trabajen coordinadamente. Según explicó Daniel Hoe, vicepresidente de Marketing de Salesforce para América Latina, muchas organizaciones planean incorporar múltiples agentes de IA, pero si estos funcionan de manera aislada pueden generar más fragmentación que productividad.

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La estrategia presentada con Nubank apunta precisamente a que la inteligencia artificial actúe como un punto de acceso común al conocimiento de la organización, permitiendo que los empleados encuentren rápidamente la información que necesitan para continuar con su trabajo.

El anuncio también refleja una tendencia creciente en el sector financiero, donde la inteligencia artificial comienza a utilizarse no solo para mejorar la atención al cliente, sino también para optimizar procesos internos, reducir tiempos de respuesta y apoyar la coordinación entre equipos distribuidos en diferentes mercados.

Aunque esta implementación está enfocada en el funcionamiento interno de Nubank, muestra cómo las entidades financieras empiezan a integrar asistentes inteligentes en sus operaciones cotidianas con el propósito de acelerar la toma de decisiones y aprovechar de forma más eficiente el conocimiento generado dentro de la organización.