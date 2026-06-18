Lulo Bank lanza CDT digital desde $100.000 y con tasa de hasta 13 %

Lulo Bank anunció la apertura de su primer Certificado de Depósito a Término (CDT) completamente gestionado desde el celular, una opción que permite invertir desde 100.000 pesos y elegir plazos entre 90 y 540 días.

La novedad llega en un momento en el que millones de colombianos realizan pagos, transferencias y otras operaciones financieras desde aplicaciones móviles. Ahora, una herramienta históricamente asociada a trámites presenciales también puede abrirse y administrarse desde una plataforma digital.

El nuevo CDT está disponible para los clientes del banco y no exige domiciliar la nómina. Durante la etapa de lanzamiento, quienes lo contrataron entre el 9 y el 14 de junio aseguraron una tasa del 13 % efectivo anual para plazos entre 180 y 540 días. Después de esa fecha, las tasas pueden llegar hasta el 12 % efectivo anual para el plazo de 540 días.

Una apuesta por el ahorro con metas definidas

La entidad sostiene que cada vez más personas ahorran para objetivos específicos como estudios, viajes, la compra de un vehículo o la creación de un fondo para imprevistos.

Bajo esa lógica, el CDT busca convertirse en una alternativa para quienes prefieren reservar parte de su dinero durante un periodo determinado a cambio de una rentabilidad conocida desde el momento de la apertura.

A diferencia de otros productos financieros cuyos rendimientos pueden variar, en un CDT la tasa queda fijada desde el inicio. Esto permite calcular cuánto dinero recibirá el usuario al finalizar el plazo contratado.

La entidad destaca además que el producto puede abrirse desde montos relativamente bajos frente a otros instrumentos de inversión, una característica que amplía el acceso a quienes buscan empezar a ahorrar sin disponer de grandes capitales.

Lo que debes saber antes de abrir un CDT

Aunque el producto ofrece una rentabilidad definida, también implica una condición importante: el dinero no puede retirarse antes del vencimiento.

Por esa razón, suele recomendarse para recursos que no se necesitarán en el corto plazo. Los rendimientos obtenidos están sujetos a una retención en la fuente del 4 %.

Los depósitos cuentan además con la cobertura de Fogafín hasta por 50 millones de pesos por persona, ya que se trata de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera.

Con este lanzamiento, Lulo Bank amplía su portafolio de ahorro digital y se suma a una tendencia que gana espacio en Colombia: trasladar productos financieros tradicionalmente asociados a oficinas y formularios físicos hacia experiencias que pueden completarse en pocos minutos desde una aplicación móvil.