Grupo Cibest compra el 100 % de Avista Colombia: así cambia el negocio de la fintech

Avista Colombia se ha especializado en ofrecer soluciones digitales para facilitar el acceso a productos financieros, especialmente a personas mayores y otros segmentos que buscan créditos respaldados por nómina o pensión. La compañía también mantendrá sin cambios la atención a sus clientes, mientras conserva el foco en los productos que ha desarrollado desde su creación.

En siete años de operación, la fintech ha atendido a más de 146.000 colombianos mediante su portafolio de financiación. Durante ese periodo ha realizado desembolsos cercanos a los $2,9 billones y, con corte a junio de 2026, registra una cartera de $1,5 billones. Su cobertura llega a 1.007 municipios distribuidos en los 32 departamentos del país.

Más respaldo para expandir el negocio

Con la incorporación al Grupo Cibest, Avista tendrá acceso a mayores capacidades financieras, operativas, comerciales y tecnológicas. Según explicó el holding, la integración permitirá fortalecer el patrimonio de la compañía, mejorar las condiciones de fondeo y reforzar los procesos de gestión de riesgos y controles internos.

La fintech basa buena parte de su operación en herramientas de análisis de datos que le permiten evaluar solicitudes de crédito y ofrecer desembolsos ágiles con condiciones competitivas. Su propósito ha sido ampliar el acceso al crédito de libranza para personas de distintos niveles de ingreso y habitantes tanto de zonas urbanas como rurales.

La empresa también cuenta con la certificación como Compañía B, que reconoce modelos de negocio con impacto social y ambiental positivo. Además, está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y dispone de calificaciones otorgadas por Fitch y BRC Ratings.

Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest, afirmó que la incorporación de Avista fortalece la capacidad del holding para ofrecer alternativas de financiación incluyentes y responder al crecimiento de la población perteneciente a la economía plateada. Añadió que la operación permitirá ampliar el alcance de estas soluciones para llegar a más colombianos en diferentes regiones del país.

Pese al cambio de propietario, los clientes de Avista seguirán siendo atendidos bajo la misma marca y con la misma estrategia comercial, mientras la compañía aprovecha el respaldo del Grupo Cibest para impulsar su crecimiento en el mercado de crédito de libranza.