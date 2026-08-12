Honor presentó oficialmente en China el Robot Phone, un celular de gama alta que se distingue por algo poco común. Su cámara está montada sobre un pequeño brazo motorizado que puede girar y moverse por sí solo. La marca ya lo había mostrado anteriormente y dejado ver en varias filtraciones desde octubre del año pasado, pero ahora reveló toda la ficha técnica, el precio y la fecha de venta.

Un brazo de titanio integrado en un cuerpo delgado

El punto fuerte del equipo es su sistema de estabilización con cámara motorizada, desarrollado con más de 100 piezas de precisión y respaldado, según Honor, por más de 100 patentes. La compañía asegura que es el sistema más pequeño de su tipo en la industria, gracias a un motor fabricado con aleación de titanio que pesa solo 2,6 gramos y mide 6 mm de grosor. Esto permitió integrarlo en un celular de apenas 9,6 mm. Aun así, el peso final del equipo llega a 248 gramos.

Sobre ese brazo va el sensor principal, de 200 megapíxeles, con apertura f/1.6 y grabación en 4K. Se puede controlar por voz para girarlo o enfocar un punto exacto. También sigue automáticamente a las personas mientras se graba un video, se hace una transmisión en vivo o una videollamada, sin que el usuario tenga que mover el teléfono.

Yoyo, el asistente que le da vida al Honor Robot Phone

Ese mismo brazo también cumple otra función al convertir al equipo en una especie de compañero robótico gracias a Yoyo, el asistente de inteligencia artificial de la marca. Según Honor, puede observar lo que pasa alrededor y actuar por su cuenta. Además, tiene más de 100 gestos programados, como asentir, mirar de reojo o moverse al ritmo de la música.

En cuanto al video, el lanzamiento también marca el inicio de una alianza con ARRI, la reconocida firma alemana especializada en tecnología para cine. Gracias a ese acuerdo, el celular puede grabar en un formato que conserva más información de la imagen para trabajar posteriormente el color. También permite aplicar ajustes de color directamente desde el dispositivo y cuenta con un modo pensado para conseguir una estética cinematográfica.

La cámara se completa con un segundo sensor de 200 MP con zoom óptico de 2,7x y un ultra gran angular de 50 MP que también sirve para fotografías macro.

En el resto de la ficha técnica, el equipo tiene una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y hasta 6.800 nits de brillo, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. También incorpora una batería de 7.060 mAh con carga de 120 W por cable y 50 W inalámbrica.

Precio y disponibilidad

El Honor Robot Phone estará disponible en plata y gris. La versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento costará 9.999 yuanes, equivalentes a unos 1.482 dólares. Por su parte, la configuración de 16 GB y 1 TB tendrá un precio de 12.999 yuanes, cerca de 1.927 dólares.

La venta comienza el 18 de agosto, por ahora solo en China. Honor todavía no ha confirmado si el equipo llegará posteriormente a otros mercados.

Imagen: Honor / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)