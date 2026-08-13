Xiaomi 18 Pro y Pro Max: filtran colores y trasera en fibra de vidrio

Los Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max empiezan a tomar forma antes de su esperada presentación. Una nueva filtración revela los colores y materiales que Xiaomi estaría probando para sus próximos celulares de gama alta, entre ellos una paleta especialmente amplia y una posible trasera en fibra de vidrio.

Los datos fueron publicados por Digital Chat Station en Weibo. Aunque el conocido filtrador chino no menciona expresamente los modelos, distintos reportes apuntan a que la información correspondería a los Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max. Por ahora, se trata de un rumor y no de información confirmada oficialmente por la compañía.

Los colores que probarían los Xiaomi 18 Pro y Pro Max

De acuerdo con el reporte, la firma china estaría probando unidades de ingeniería en negro, blanco, rosa, azul y rojo. El propio filtrador destaca que se trata de una gama de colores particularmente extensa para equipos de gama alta, donde los fabricantes suelen optar por un catálogo más reducido de acabados.

El dato más relevante para el usuario final no es solo la cantidad de tonos disponibles, sino el posible cambio de material. Según Digital Chat Station, ninguna de las versiones que actualmente estarían en pruebas utiliza cristal en la parte trasera. De mantenerse esta decisión en los modelos comerciales, supondría una diferencia frente a generaciones anteriores.

La alternativa podría ser la fibra de vidrio, un material que está ganando presencia entre varios fabricantes chinos y que puede ayudar a reducir el peso del dispositivo manteniendo una apariencia cuidada. Sin embargo, el filtrador no confirma de forma explícita que ese sea el material elegido, por lo que sigue siendo una posibilidad y no un dato verificado.

Esta apuesta no sería exclusiva de Xiaomi. Varios fabricantes chinos han comenzado a incorporar fibra de vidrio o materiales similares en sus celulares, buscando alternativas al cristal tradicional utilizado durante años en numerosos modelos de gama alta.

Un diseño que no se alejaría demasiado de la generación anterior

De cumplirse lo reportado, ambos equipos mantendrían una línea de diseño muy similar a la de sus predecesores. Esto incluiría la conservación de las pantallas secundarias en la parte trasera, uno de los elementos distintivos de la generación actual de la serie Pro.

El tamaño de estas pantallas también podría cambiar. Los reportes señalan la posibilidad de que aumenten sus dimensiones, aunque todavía no existe información suficiente para asegurar que Xiaomi vaya a implementar esta modificación en las versiones comerciales.

Para quienes ya conocen los modelos de la serie 17 Pro, esto significaría que el cambio visual no estaría necesariamente en una reinvención completa del diseño. Las principales diferencias podrían concentrarse en los materiales, la variedad de colores y posibles ajustes en las pantallas ubicadas en la parte posterior.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro y posible fecha de lanzamiento

Más allá del diseño, los rumores también apuntan al interior de los nuevos equipos. Tanto el Xiaomi 18 Pro como el Xiaomi 18 Pro Max incorporarían el futuro Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, un chip que todavía no ha sido presentado oficialmente y que apuntaría a convertirse en el procesador móvil más potente de Qualcomm hasta la fecha.

Por ahora, tampoco se conocen oficialmente las mejoras que ofrecerá este procesador. Se esperan avances en rendimiento, eficiencia energética y capacidades relacionadas con inteligencia artificial, pero habrá que esperar a la presentación de Qualcomm para conocer sus características y especificaciones definitivas.

Los Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max se esperan para septiembre de 2026, después de la presentación de la nueva generación Snapdragon de Qualcomm. Sin embargo, Xiaomi todavía no ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de los dispositivos.

Si las filtraciones se cumplen, los próximos modelos Pro de Xiaomi llegarían con una propuesta más variada en diseño frente a generaciones anteriores, especialmente por la cantidad de colores y el posible abandono del cristal en la parte trasera. Por ahora, habrá que esperar a la presentación oficial para conocer cuáles de estas características llegarán finalmente a los equipos comerciales.

Imagen ilustrativa: generada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)