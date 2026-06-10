Xiaomi 18 Pro: pantalla trasera de 4 pulgadas y cámaras de 200 MP

Una nueva filtración apunta a cambios importantes en la próxima generación de teléfonos premium de la marca. Los detalles, compartidos por Smart Pikachu en Weibo, indican que el Xiaomi 18 Pro llegará con una pantalla trasera más grande y mejoras enfocadas en fotografía.

La marca introdujo este panel secundario en generaciones anteriores para consultar información rápida o utilizar las cámaras traseras en selfies. Ahora, todo apunta a una evolución que ampliaría sus posibilidades de uso.

Xiaomi 18 Pro: así sería la nueva pantalla trasera de 4 pulgadas

De acuerdo con la información publicada en Weibo, el Xiaomi 18 Pro incorporará una pantalla trasera de 4 pulgadas. El reporte también menciona mejoras en brillo, densidad de píxeles y un diseño con esquinas redondeadas para optimizar la visualización.

El incremento de tamaño marcaría una diferencia importante frente a la generación actual. Una superficie más amplia permitiría mostrar más información y facilitar nuevas formas de interacción desde la parte posterior del equipo.

La publicación también menciona herramientas apoyadas en inteligencia artificial y una función relacionada con protección de la privacidad. Aún no se conocen más detalles sobre estas características ni sobre su implementación dentro del sistema.

La fotografía aparece como otro de los apartados destacados de la próxima generación. La versión más avanzada de la familia integraría una cámara principal de 200 megapíxeles junto a un teleobjetivo de 200 MP para capturas a larga distancia.

También se espera la llegada de nuevos procesadores para los modelos más avanzados de la familia, aunque por ahora no se conocen detalles concretos sobre sus especificaciones.

La compañía no ha confirmado ninguna de estas características. Sin embargo, distintos reportes coinciden en que la serie será presentada durante septiembre. Habrá que esperar a su anuncio oficial para confirmar cuáles de estas características llegarán finalmente al producto comercial.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO