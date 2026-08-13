vivo X500: baterías de 7.000 mAh y chips de hasta 2 nm

Los vivo X500 vuelven a aparecer en una filtración que permite conocer mejor cómo se diferenciarían los integrantes de la próxima generación. La información atribuida a Digital Chat Station se concentra en el diseño, las pantallas y los procesadores, mientras que reportes anteriores han adelantado posibles cambios en cámaras y autonomía. Los datos conocidos hasta ahora apuntan a una separación más marcada entre el modelo estándar y las versiones Pro.

No es la primera vez que aparecen datos sobre esta familia. Desde mayo han circulado reportes sobre distintos componentes y características de los equipos. vivo todavía no ha confirmado estas especificaciones ni una fecha de lanzamiento, por lo que la información disponible continúa siendo preliminar.

Los vivo X500 se diferenciarían desde el tamaño

Las pantallas marcarían una de las principales diferencias. El modelo estándar tendría un panel de 6,59 pulgadas, mientras que el X500 Pro bajaría hasta las 6,37 pulgadas. El Pro Max crecería hasta las 6,85 pulgadas. La distribución dejaría al Pro como la alternativa más compacta de los tres y al Pro Max como la opción de mayor formato.

Una pantalla de 6,37 pulgadas podría facilitar el manejo con una mano y reducir el tamaño general del Pro sin renunciar a prestaciones de gama alta. Las 6,85 pulgadas del Pro Max darían más espacio para video, juegos y aplicaciones. La filtración también menciona esquinas más redondeadas en ambos modelos Pro, aunque todavía no hay información sobre resolución, brillo u otras características de los paneles.

La parte trasera también ayudaría a distinguirlos. El X500 Pro y el Pro Max tendrían grandes módulos circulares de cámaras ubicados en el centro, mientras que el X500 estándar utilizaría un conjunto circular más pequeño en la esquina superior izquierda. La ubicación y el tamaño del módulo ayudarían a diferenciar visualmente las tres versiones, además de las variaciones previstas en tamaño y componentes internos.

El X500 tendría un chip de 3 nm y los Pro pasarían a 2 nm

Los tres equipos no compartirían la misma plataforma. El X500 estándar tendría un procesador fabricado en 3 nm, mientras que el X500 Pro y el X500 Pro Max utilizarían chips de 2 nm. La diferencia situaría a las dos versiones superiores sobre un proceso de fabricación más avanzado que el previsto para el modelo base.

Los nombres concretos siguen sin confirmarse. El X500 podría incorporar el MediaTek Dimensity 9500 o un eventual Dimensity 9600s, mientras que los modelos Pro se relacionan con el futuro Dimensity 9600. Estas denominaciones proceden de rumores alrededor de los dispositivos y podrían cambiar cuando vivo presente oficialmente la familia.

Los nanómetros identifican el proceso empleado para fabricar un procesador. Reducir la escala de 3 a 2 nm puede permitir integrar más transistores y mejorar la relación entre rendimiento y consumo energético. En la práctica, un chip más eficiente podría mantener un desempeño elevado utilizando menos energía durante tareas exigentes como juegos, grabación de video o procesamiento de fotografías.

El proceso de fabricación no determina por sí solo el rendimiento ni la autonomía. La arquitectura del chip, la refrigeración y la optimización del software también intervienen. El salto a 2 nm sería una evolución tecnológica importante, pero su impacto real solo podrá medirse cuando existan equipos comerciales y pruebas que permitan compararlos en condiciones similares.

Las cámaras también separarían al Pro del Pro Max

Filtraciones anteriores atribuyen al X500 Pro una cámara principal de 50 megapíxeles con un sensor de aproximadamente 1/1,28 pulgadas, acompañada por un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 64 megapíxeles con zoom óptico de 3x.

La cámara principal incorporaría tecnología LOFIC, diseñada para mejorar la captura de escenas que tienen al mismo tiempo zonas muy iluminadas y otras oscuras. Su función consiste en conservar más detalle en situaciones como un retrato frente a una ventana o un paisaje a contraluz. Su presencia todavía no está confirmada oficialmente.

El Pro Max podría diferenciarse con un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles. Esa resolución ofrecería mayor margen para ampliar o recortar fotografías conservando detalle, aunque una cifra superior de megapíxeles no garantiza mejores imágenes. La óptica, el tamaño del sensor, la estabilización y el procesamiento fotográfico serán igualmente determinantes para conocer el resultado final.

Los 7.000 mAh pueden ser el cambio más perceptible

Mientras los procesadores separarían al modelo estándar de los Pro, la autonomía sería un punto común. Los tres equipos tendrían baterías de al menos 7.000 mAh, según los reportes disponibles. Se trata de una capacidad elevada para un celular y podría ampliar el tiempo entre cargas, especialmente durante jornadas con uso intensivo de cámara, juegos o reproducción de video.

Una mayor capacidad tampoco permite calcular directamente cuántas horas durará cada equipo. Las características de la pantalla, el procesador, la conectividad y la optimización del software influyen en el consumo. También faltan datos sobre las velocidades de carga, un aspecto relevante ante cifras de este tamaño porque determina cuánto tiempo necesitará el celular conectado para recuperar energía.

El peso y el grosor serán otros puntos por conocer. Incorporar más capacidad sin aumentar demasiado las dimensiones sería especialmente relevante en el X500 Pro, que combinaría el panel más pequeño de la familia, de 6,37 pulgadas, con al menos 7.000 mAh si las filtraciones terminan reflejándose en el producto comercial.

Lo conocido hasta ahora describe una evolución centrada en autonomía, eficiencia y fotografía, más que un cambio radical en el concepto de celular. Si los reportes aciertan, los vivo X500 quedarían claramente escalonados, con un chip de 3 nm para el modelo estándar, procesadores de 2 nm para los Pro y al menos 7.000 mAh de capacidad en toda la familia. La configuración definitiva se conocerá cuando vivo haga su presentación oficial.

Imagen: vivo / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)