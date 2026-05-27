Cinco años después de aterrizar en Colombia con una sola tarjeta de crédito, Nu ya se convirtió en uno de los actores más grandes de la banca digital en el país. La compañía anunció que alcanzó los 5 millones de clientes y que durante 2026 invertirá cerca de 473 mil millones de pesos para ampliar su operación local.

La cifra no es menor. Según la empresa, eso significa que aproximadamente el 15 % de los adultos en Colombia ya usan alguno de sus productos financieros. Además, logró presencia en todos los departamentos y en más del 95 % de los municipios gracias a un modelo completamente digital.

El crecimiento también se refleja en el dinero que administra. A comienzos de 2026, Nu superó los 10 billones de pesos en depósitos entre cuentas de ahorro y CDT, una señal de cómo las plataformas financieras digitales están ganando terreno frente a la banca tradicional.

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La fintech inició operaciones en 2021 ofreciendo únicamente tarjeta de crédito. En ese momento, el acceso al crédito formal seguía siendo limitado para millones de personas en Colombia. De hecho, cerca del 65 % de la población no tenía acceso a productos crediticios formales.

Uno de los datos más llamativos del balance presentado por la compañía es que cerca de un millón de colombianos recibieron con Nu su primera tarjeta de crédito.

¿Cómo cambió la oferta financiera digital en Colombia?

Durante estos cinco años, la empresa pasó de tener un producto puntual a construir un portafolio más amplio. Hoy ofrece varias tarjetas de crédito, cuenta de ahorros, CDT y préstamos personales.

Entre los productos que más impacto tuvieron aparece la Cuenta Nu con Cajitas, lanzada en 2024. La herramienta permite separar el dinero por objetivos dentro de la misma cuenta y generar rendimientos sobre esos montos, una función que rápidamente empezó a popularizarse entre usuarios jóvenes y personas que manejan sus finanzas desde el celular.

La compañía también amplió el acceso al crédito con tarjetas como Abrecaminos, creada para personas que suelen ser rechazadas por entidades financieras tradicionales por no tener historial crediticio suficiente.

El crecimiento de Nu también presionó cambios en el mercado financiero colombiano. Antes de la llegada de las fintech de nueva generación, era poco común encontrar cuentas remuneradas, transferencias inmediatas gratuitas o procesos de apertura completamente digitales.

Hoy, varias entidades tradicionales empezaron a copiar ese tipo de servicios para no perder usuarios frente a plataformas digitales.

La apuesta de Nu por seguir creciendo en Colombia

La inversión anunciada para 2026 estará dirigida principalmente al desarrollo tecnológico, ampliación de productos y fortalecimiento de la operación local.

La empresa aseguró que Colombia seguirá siendo uno de sus mercados prioritarios en América Latina. Esto ocurre en un momento en el que las fintech compiten por captar usuarios que buscan procesos más simples, menos trámites y productos financieros administrados desde aplicaciones móviles.

Otro punto importante es que Nu ya compite directamente con entidades financieras históricas en segmentos como ahorro y crédito personal, algo que hace pocos años parecía difícil para una empresa completamente digital.

La expansión también muestra cómo cambió la relación de muchos colombianos con los servicios financieros. Abrir una cuenta desde el celular, manejar el dinero por categorías o solicitar crédito sin ir a una oficina dejó de ser una novedad y empezó a convertirse en parte del día a día para millones de personas.