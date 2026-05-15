Google supera a Apple: la IA redefine las marcas más valiosas del mundo en 2026

La inteligencia artificial ya no solo está cambiando cómo usas internet o haces búsquedas. Ahora también está redefiniendo cuáles son las marcas más valiosas del planeta. El nuevo informe de Kantar reveló que las empresas tecnológicas impulsadas por IA dominaron el ranking BrandZ Top 100 Global 2026, llevando el valor conjunto de las marcas a una cifra récord de 13,1 billones de dólares.

El dato más llamativo es que Google recuperó el primer lugar como la marca más valiosa del mundo tras crecer un 57 % en un año. La compañía alcanzó una valoración de 1,5 billones de dólares y desplazó a Apple, que lideró durante los últimos cuatro años.

La IA aparece como el motor detrás de este cambio. Según el estudio, herramientas como Gemini, los sistemas de personalización y las mejoras en motores de búsqueda están modificando la manera en que las personas descubren productos, consumen contenido y toman decisiones de compra.

El ranking también muestra cómo las marcas tecnológicas siguen ampliando su dominio global. Microsoft, Amazon y NVIDIA aparecen entre las cinco compañías más valiosas del mundo, impulsadas por el auge de la inteligencia artificial generativa y la demanda de infraestructura para entrenar modelos avanzados.

La IA cambió el juego para las marcas

El informe de Kantar explica que la inteligencia artificial está alterando miles de puntos de contacto entre las marcas y los consumidores. Desde recomendaciones automáticas hasta asistentes conversacionales, las empresas ahora dependen de sistemas inteligentes para definir qué mostrarte y cuándo hacerlo.

Eso también elevó la competencia. Hoy las marcas necesitan diferenciarse en espacios digitales saturados por algoritmos y contenido automatizado.

Uno de los casos más llamativos del listado es OpenAI. Aunque la empresa no aparece directamente en el top 10, su producto ChatGPT registró el mayor crecimiento porcentual de valor de marca en todo el ranking, con un aumento del 285 %.

Otra sorpresa fue el debut de Claude, el chatbot de Anthropic, que entró directamente en la posición 27 con un valor estimado cercano a los 96.600 millones de dólares.

Mientras tanto, las compañías chinas siguen creciendo con fuerza. Tencent regresó al top 10 global y firmas como Alibaba y Xiaomi aumentaron notablemente su valor de marca.

Mercado Libre mantiene viva a Latinoamérica en el top global

En medio del dominio tecnológico de Estados Unidos y China, solo una marca latinoamericana logró mantenerse dentro del Top 100 mundial: Mercado Libre.

Kantar destaca que la empresa logró sostener su crecimiento gracias a un ecosistema digital que mezcla comercio electrónico, pagos, logística y publicidad digital. La firma se convirtió en una de las pocas compañías de la región capaces de competir a escala global en un mercado dominado por gigantes tecnológicos.

El reporte también deja cambios interesantes por sectores. Zara superó a Nike como la marca de moda más valiosa del mundo, mientras Hermès desplazó a Louis Vuitton en lujo.

En servicios financieros, bancos tradicionales como Chase y HSBC fortalecieron su posición gracias a estrategias enfocadas en confianza y relación con los usuarios.

Más allá de las cifras, el informe deja una conclusión evidente: la inteligencia artificial ya no es una promesa experimental. Hoy influye directamente en el valor económico de las marcas más poderosas del mundo y está cambiando la competencia digital a una velocidad que pocas industrias habían experimentado antes.